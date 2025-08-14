Στα €26.500.000 το Τζόκερ την Πέμπτη

Τελευταία φορά μεγάλος νικητής στο τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ αναδείχθηκε την 1η Μαΐου. Έκτοτε έχουν σημειωθεί 44 τζακ-ποτ, με το ποσό να έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Από τις 4 Μαΐου μέχρι σήμερα, έχουν παιχτεί συνολικά 115.143.242 στήλες, χωρίς να έχει βρεθεί μεγάλος τυχερός.

Το Τζόκερ ξεκίνησε από τον ΟΠΑΠ το 1997. Στις 10 Απριλίου 2010 μοίρασε το προηγούμενο μεγαλύτερο ποσό, που ανερχόταν σε €19,3 εκ. Τον Δεκέμβριο του 2023, άλλαξαν οι κατηγορίες νικητών. Η πρώτη κατηγορία ξεκινά πλέον από το €1.000.000 και όχι από τις €600.000, ενώ η δεύτερη αναβαθμίζεται καθώς μοιράζει από €100.000 σε κάθε νικητή. Ακόμη προστίθεται νέα κατηγορία επιτυχίας με 2 σωστές προβλέψεις και πλέον υπάρχουν 9 κατηγορίες επιτυχίας. Επιπλέον, άλλαξε και η τιμή στήλης από €0,50 σε €1.

Για να αναδειχθεί κάποιος μεγάλος νικητής, πρέπει να πετύχει πέντε αριθμούς από 45 επιλογές καθώς και τον «Τζόκερ», με την επιλογή ενός αριθμού από 20. Οι πιθανοί συνδυασμοί για την ανάδειξη νικητή ανέρχονται σε 24.435.180. Επομένως, οι πιθανότητες να κερδίσει κάποιος το τζόκερ που παίζει μία στήλη είναι 1 στα 24,4 εκ.

Οι νικητές μικρότερων ποσών περιλαμβάνουν την ορθή επιλογή των πέντε από τους 45 αριθμούς, χωρίς τον τζόκερ. Ο κάθε νικητής σε αυτή την κατηγορία παίρνει από €100.000. Όποιος βρει 4+1 κερδίζει €2.500, 4 χωρίς τον τζόκερ ή 3 και τον τζόκερ €50. Όσοι πετύχουν 3 αριθμούς χωρίς τον τζόκερ ή 2 και τον τζόκερ κερδίζουν €2. €1,50 κερδίζουν όσοι βρουν έναν αριθμό και όσοι βρουν δύο αριθμούς χωρίς τον τζόκερ κερδίζουν από €1.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΟΠΑΠ, οι πέντε πιο συχνοί αριθμοί που κληρώνονται από το 2000 μέχρι σήμερα είναι το 34, το 37, το 31, το 13 και το 29. Πιο συχνοί αριθμοί τζόκερ είναι το 8 και το 18. Οι αριθμοί που έχουν να εμφανιστούν το μεγαλύτερο διάστημα είναι το 4, το 38, το 37, το 5 και το 24 και από τους τζόκερ το 17.

ΚΥΠΕ