Εντοπίστηκε στα κατεχόμενα ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από δομή φιλοξενίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο 13χρονος εντοπίστηκε στα κατεχόμενα μετά από προσπάθεια επανένωσης με τη μητέρα του που ζει στην Τουρκία

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση εξαφάνισης του 13χρονου που παρέμενε άφαντος από τις 6 Αυγούστου, καθώς η Αστυνομία ενημερώθηκε πριν από λίγο από το Δικοινοτικό Γραφείο Επαφής ότι ο ανήλικος εντοπίστηκε στις κατεχόμενες περιοχές και είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αναμένεται αύριο, να ενημερωθεί η Δημοκρατία ως προς τις προθέσεις των κατοχικών αρχών, κατά πόσο δηλαδή αυτός θα επιστραφεί στις Αρχές της Δημοκρατίας.

Νωρίτερα, ο οργανισμός Hope For Children CRC Policy Center είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει ότι ο Majed είχε παραπεμφθεί σε δομή φιλοξενίας στη Λευκωσία από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του ήταν συνεργάσιμος και δεν υπήρξαν περιστατικά εκφοβισμού. Την ημέρα της εξαφάνισής του, ο 13χρονος είχε ενημερώσει τον επί καθήκοντι λειτουργό ότι θα πήγαινε να αγοράσει φαγητό, όμως καθυστέρησε να επιστρέψει. 

«Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν προς το ότι το παιδί αποπειράθηκε να επανενωθεί με την μητέρα του, η οποία βρίσκεται στην Τουρκία, χρησιμοποιώντας παράνομα μέσα. Η απόπειρα φαίνεται να υποκινήθηκε από έντονη νοσταλγία για την μητέρα του η οποία δεν εκφράστηκε όμως ποτέ ως επιθυμία επαναπατρισμού, αφού ούτε η ίδια η μητέρα βρισκόταν στη χώρα καταγωγής τους» ανέφερε ο οργανισμός.

