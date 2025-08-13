Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Λουκέτο και πρόστιμο 10.500 ευρώ από την ΑΑΔΕ σε beach restaurant στην Ρόδο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επιβάλλουν πρόστιμα και λουκέτα δύο και πλέον ημερών, όπου διαπιστώνουν παραβάσεις, σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων

Πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο για 48 ώρες επιβλήθηκε σε γνωστό beach restaurant στη Ρόδο, όταν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διαπίστωσαν περίπτωση φοροδιαφυγής.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση η επιχείρηση βρέθηκε:

  • να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή, και
  • να μην έχει εκδώσει 62 αποδείξεις αξίας 3.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 900 εύρω

Συνεχίζεται η «Επιχείρηση Θέρος»

Αξίζει να σημειωθεί πως συνεχίζονται και τον Αύγουστο οι μαζικοί και σαρωτικοί έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε όλους τους καλοκαιρινούς τουριστικούς προορισμούς, στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά, στο πλαίσιο της Επιχείρησης Θέρος.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επιβάλλουν πρόστιμα και λουκέτα δύο και πλέον ημερών, όπου διαπιστώνουν παραβάσεις, σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.

H προσέγγιση των ελέγχων είναι συνδυαστική, με τους ελεγκτές να πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές επισκέψεις στις επιχειρήσεις, να κάνουν φύλλο και φτερό τα στοιχεία από τα POS και τις ταμειακές, να τα αντιπαραβάλλουν με τα στοιχεία του myDATA, που λαμβάνουν online διαρκώς και των δηλώσεων ΦΠΑ.

Πηγή: cnn.gr

