Σε Πάτρα, Δυτική Αχαΐα και Χίο τα μεγαλύτερα μέτωπα πυρκαγιάς - Κοντά σε κατοικημένη περιοχή η φωτιά στην Πάτρα

Σε πλήρη εξέλιξη εξακολουθούν να βρίσκονται οι πυρκαγιές στις περιοχή Συχαινών Πάτρας και στη Δυτική Αχαΐα, καθώς και αυτές σε Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο και Κεφαλλονιά.

Στην Πάτρα η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενώ έχει ήδη δοθεί εντολή εκκένωσης σε προάστια της πόλης. Στις προσπάθειες κατάσβεσής της συμμετέχουν 57 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και 22 πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και στη Δυτική Αχαΐα, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις φλόγες, την ώρα που η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Συνολικά επιχειρούν 165 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρα τμήματα και 51 οχήματα. Και στα δύο μέτωπα επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Παράλληλα, και στη Χίο η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη έχοντας δημιουργήσει επίσης δύο μέτωπα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ. Το πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το δεύτερο πλησίον του οικισμού Περδικά, με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα, ενώ για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί πέντε ελικόπτερα.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου προήδρευσε σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την πορεία αντιμετώπισης των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ