Κομισιόν: Οι τουρκικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε κοινές προμήθειες του SAFE

Το χρηματοδοτικό μέσο SAFE θέτει αυστηρούς όρους επιλεξιμότητας, ώστε να διασφαλίζεται πως οι προμήθειες και τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του μέσου εξυπηρετούν αποκλειστικά τους στόχους ασφάλειας και άμυνας της Ε.Ε.

Τη σαφή θέση ότι οι τουρκικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε κοινές προμήθειες του χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συνάψει καμία συμφωνία με την Τουρκία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, διατύπωσε ο Επίτροπος της ΕΕ για την Άμυνα και το Διάστημα, Andrius Kubilius, απαντώντας σε ερώτηση των Ευρωβουλευτών του ΔΗΣΥ και ΕΛΚ, Λουκά Φουρλά και Μιχάλη Χατζηπαντέλα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, «στην ερώτησή τους οι Ευρωβουλευτές έθεσαν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη συνεχιζόμενη, εδώ και 51 χρόνια, κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους από την Τουρκία, καθώς και την αδιάλλακτη και προκλητική ρητορική της χώρας προς την Κύπρο και την Ελλάδα».

Ο Επίτροπος τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει σε όλες τις δράσεις της τη διαφύλαξη των συμφερόντων ασφάλειας και άμυνας τόσο της ίδιας όσο και των κρατών μελών της, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επισήμανε, επίσης, ότι το χρηματοδοτικό μέσο SAFE θέτει αυστηρούς όρους επιλεξιμότητας, ώστε να διασφαλίζεται πως οι προμήθειες και τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του μέσου εξυπηρετούν αποκλειστικά τους στόχους ασφάλειας και άμυνας της Ε.Ε.

«Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οντότητες εγκατεστημένες ή ελεγχόμενες από τρίτες χώρες - με εξαίρεση την Ουκρανία και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε κοινές προμήθειες του SAFE, εκτός εάν πληρούν πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις», προστίθεται.

Όπως ανέφερε ο Επίτροπος, «η Ε.Ε. δεν έχει συνάψει καμία συμφωνία με την Τουρκία για τα θέματα αυτά. Επομένως, οι τουρκικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε κοινές προμήθειες του SAFE».

Πηγή: ΚΥΠΕ

