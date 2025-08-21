Η επιλεκτική τους ευαισθησία

Σήκωσε κεφάλι το οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα. Απόπειρες φόνου και άλλα σοβαρά χτυπήματα στη διάρκεια ενός περίπου μήνα. Μεγάλο πρόβλημα για τις διωκτικές Αρχές. Η Αστυνομία μιλά για χτυπήματα του υποκόσμου και για προσπάθεια ελέγχου της νύκτας. Ελπίζουμε να κάνει τη δουλειά της γρήγορα και αποτελεσματικά. Μια απορία, ωστόσο, την έχουμε. Δεν διαβάσαμε τις τελευταίες ημέρες καμία ανακοίνωση-καταγγελία της πατριωτικής παρέας της ακροδεξιάς, για εγκληματικές ενέργειες αλλοδαπών. Τι έγινε πού πήγε η ευαισθησία των παιδιών για τους κατοίκους της πόλης;
ΟΡΝ