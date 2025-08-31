Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Η Αθηνά Μιχαηλίδου στον Π: «Πάμε να κάνουμε αλλαγές που έπρεπε να γίνουν εδώ και χρόνια»

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Η υπουργός Παιδείας βάζει «στοιχήματα» και ετοιμάζεται για τη νέα σχολική χρονιά

Ούτε ένα ούτε δύο αλλά δεκατρία «στοιχήματα» θέτει η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, για τη νέα σχολική χρονιά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον «Π», η κ. Μιχαηλίδου εξηγεί γιατί αυτή η χρονιά είναι ορόσημο για την Eκπαίδευση στη χώρα μας. Από την αλλαγή του σχεδίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων, έως την αναβάθμιση της Eιδικής Eκπαίδευσης, τη μείωση της ύλης και την πιλοτική λειτουργία του Τεχνικού Γυμνασίου, τα ανοικτά μέτωπα είναι πολλά, με την υπουργό να εμφανίζεται αισιόδοξη ότι η φετινή χρονιά μπορεί να γίνει πραγματικά χρονιά αλλαγών, μια χρονιά κατά την οποία θα μπουν όλα σε… τάξη. Κυρία υπουργέ, είμαστε κάποιες μέρες πριν από το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Τα σχολεία είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους μαθητές;  Ναι. Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν από νωρίς. Στο θέμα της στελέχωσης αρχίσαμε από τον Μάρτιο, καταγράψαμε τις ανάγκες και τις στείλαμε στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, που έχει καλύψει μεγάλο μέρος αυτών. Μικρά ζητήματα πάντα υπάρχουν, όπως όταν εκπαιδευτικοί απορρίπτουν διορισμό, αλλά είναι ελεγχόμενα. Φέτος, στα σχολεία που έχουν έλλειψη φροντίσαμε με την ΕΕΥ για την πλ...

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΑΙΔΕΙΑΣΧΟΛΕΙΟ

