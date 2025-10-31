Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ταξιδιωτική οδηγία για την Τανζανία εξέδωσε το ΥΠΕΞ

Το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά αποφυγή διαδηλώσεων και άσκοπων μετακινήσεων λόγω της τεταμένης κατάστασης

Ταξιδιωτική οδηγία, η οποία αφορά Κύπριους πολίτες που βρίσκονται ή προτίθενται να μεταβούν στην Τανζανία, εξέδωσε σήμερα, Παρασκευή το Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ, "λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στη Τανζανία, συνιστά στους Κύπριους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των συνεχιζόμενων αναταραχών και της επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας στη χώρα".

Επιπρόσθετα, συνιστάται στους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να αποφεύγουν όλες τις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών. Συνιστάται επίσης όπως παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις πληροφορίες από τα διεθνή και τοπικά μέσα ενημέρωσης, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να εφαρμόζουν μέγιστα μέτρα ασφαλείας.

Οι Κύπριοι πολίτες καλούνται επίσης να εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα εγγραφής Κυπρίων στο εξωτερικό Connect2CY.

ΚΥΠΕ

