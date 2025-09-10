Τι σηματοδοτεί η στροφή της Chevron στην Ελλάδα μετά τα κοιτάσματα Λεβιάθαν στο Ισραήλ και Ζohr στην Αίγυπτο

Η κάθοδος της Chevron στον διαγωνισμό για έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, σε κοινό σχήμα με τη Helleniq Energy, σηματοδοτεί μια από τις πιο κρίσιμες εξελίξεις για τον ενεργειακό και γεωπολιτικό ρόλο της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συμμετοχή ενός αμερικανικού κολοσσού με διεθνή εμπειρία σε μεγάλα projects φυσικού αερίου, όπως τα κοιτάσματα του Λεβιάθαν στο Ισραήλ και του Zohr στην Αίγυπτο, αποδίδει στην Ελλάδα νέα δυναμική, τόσο στην οικονομία όσο και στην ενίσχυση της διεθνούς της θέσης.

Τα θαλάσσια blocks νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης εκτείνονται σε περισσότερα από 46.000 τ.χλμ. καλύπτοντας μια τεράστια επιφάνεια που μεγαλώνει την προοπτική για εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα.

Το ιστορικό του αιτήματος

Η Chevron είχε υποβάλει από τον Αύγουστο του 2024 αίτημα προς την ελληνική κυβέρνηση για την ανάληψη ερευνών σε περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Η ανταπόκριση της ελληνικής πλευράς καθυστέρησε περίπου έξι μήνες, με αρχική αποδοχή μόνο για την Πελοπόννησο στις 20 Ιανουαρίου 2025, την ημέρα της ορκωμοσίας του τότε Αμερικανού Προέδρου. Το ενδιαφέρον για την Κρήτη ανακοινώθηκε επισήμως δύο μήνες αργότερα, στις 26 Μαρτίου 2025, μετά και την προκήρυξη αντίστοιχου διαγωνισμού από τη Λιβύη.

Επενδύσεις δισεκατομμυρίων και νέες προοπτικές

Η είσοδος της Chevron σε συνεργασία με τη Helleniq Energy προσφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία. Το κόστος μιας μόνο ερευνητικής γεώτρησης εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αποκαλύπτει το μέγεθος του επενδυτικού ρίσκου, των φορολογικών εσόδων αλλά και της σημασίας των παραχωρήσεων.

Σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, τα πιθανά αποθέματα σε Ιόνιο και Κρήτη, που υπολογίζονται σε 680 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, θα μπορούσαν να προσφέρουν στην Ελλάδα όχι μόνο ενεργειακή αυτάρκεια, αλλά και σημαντικά δημόσια έσοδα από δικαιώματα εκμετάλλευσης και φορολογία.

Παράλληλα, η παρουσία ενός παγκόσμιου παίκτη αυξάνει τη βαρύτητα της χώρας στον ενεργειακό χάρτη, λειτουργώντας ως «μαγνήτης» για νέες επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας και της βιομηχανίας. Ουσιαστικά, η Ελλάδα παύει να είναι απλώς χώρα διέλευσης ενεργειακών πόρων και διεκδικεί ρόλο παραγωγού και εξαγωγέα.

Ενεργειακή ασφάλεια και Ευρωπαϊκή διάσταση

Οι εξελίξεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η παραγωγή εγχώριων υδρογονανθράκων μειώνει την εξάρτηση από εισαγωγές, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές πηγές ενέργειας μετά τη ρωσική κρίση εφοδιασμού. Τα πιθανά κοιτάσματα της Κρήτης και του Ιονίου μπορούν να εξελιχθούν σε εξαγώγιμο προϊόν για την ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας στην Ελλάδα στρατηγικό πλεονέκτημα στον ενεργειακό σχεδιασμό της ΕΕ.

Η εμπλοκή της Chevron ενισχύει την αξιοπιστία του εγχειρήματος, καθώς η εταιρεία διαθέτει τεχνογνωσία και υποδομές που μπορούν να επισπεύσουν την εμπορική αξιοποίηση κοιτασμάτων, εφόσον αυτά ανακαλυφθούν.

Γεωπολιτική διάσταση

Η απόφαση της Chevron να επενδύσει σε ελληνικά οικόπεδα έχει σαφή γεωπολιτική σημασία. Σε μια περίοδο που η Λιβύη και η Τουρκία αμφισβητούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, η παρουσία ενός αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού λειτουργεί ως έμμεση στήριξη προς την Αθήνα. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται έτσι σε πυλώνα σταθερότητας και εναλλακτικό ενεργειακό κόμβο στην Ευρώπη, γεγονός που ενισχύει την πολιτική της επιρροή τόσο απέναντι στους γείτονες όσο και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Σε άλλη πίστα

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρος Παπασταύρου, ανέλαβε προσωπικά το στοίχημα να προχωρήσει η διαδικασία για τις περιοχές της Κρήτης, δίνοντας το πράσινο φως στις πρώτες ημέρες της ανάληψης των καθηκόντων του και κάνοντας επαφές στις ΗΠΑ με κορυφαία στελέχη της αμερικανικής εταιρείας αλλά και της κυβέρνησης Τραμπ.

Η ενεργοποίηση του διαγωνισμού θεωρείται και προσωπική του επιτυχία, καθώς συνδέεται άμεσα με την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προσελκύσει μεγάλες διεθνείς επενδύσεις στον ελληνικό ενεργειακό χάρτη.

Πηγή: protothema.gr