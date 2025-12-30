«Βροχή» τα πρόστιμα στο αεροδρόμιο

Αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις βρέθηκαν τις τελευταίες μέρες δεκάδες ταξιδιώτες που αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Λάρνακας, αφού κατά την επιστροφή τους εντόπισαν στα οχήματά τους πρόστιμα ύψους από 50 έως και 125 ευρώ. Αιτία για τα πρόστιμα αποτέλεσε η συνεχιζόμενη έλλειψη διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης, με το επίσημο πάρκινγκ του αεροδρομίου να είναι υπερπλήρες και να παραμένει κλειστό τις τελευταίες μέρες. Ως εκ τούτου, πολλοί οδηγοί αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη στάθμευση σε παρακείμενους δρόμους, κενά οικόπεδα ή άλλους πρόχειρους χώρους κοντά στο αεροδρόμιο, προκειμένου να προλάβουν τις πτήσεις τους. Ωστόσο, το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας προχώρησε σε εντατικές περιπολίες στην περιοχή, επιβάλλοντας δεκάδες εξώδικα πρόστιμα για παράνομη στάθμευση.

Β. Βας