Έντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές της Κύπρου – Προβλήματα στην ορατότητα των οδηγών (βίντεο)

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες

Ισχυρή βροχόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε αρκετές περιοχές της Κύπρου, προκαλώντας προσωρινά προβλήματα στην οδική κυκλοφορία και μειωμένη ορατότητα για τους οδηγούς.

Η καταιγίδα επηρέασε κυρίως το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού στο ύψος του Κόρνου, όπου η βροχή ήταν ιδιαίτερα έντονη, με τους οδηγούς να αναγκάζονται να μειώσουν ταχύτητα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην περιοχή επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα, με συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα και πολύ χαμηλή ορατότητα. Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να έχουν τα φώτα πορείας αναμμένα.

