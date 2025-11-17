Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολίτης News

Χωματερή ο βυθός της Κάτω Πάφου - Ανασύρθηκαν 1,8 τόνοι σκουπιδιών (εικόνες)

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Εκστρατεία καθαρισμού διοργάνωσε η Αρχή Λιμένων Κύπρου

Ένα τόνο και οκτακόσια κιλά σκουπίδια ανέσυραν από τον βυθό του λιμανιού της Κάτω Πάφου δεκαοκτώ δύτες, σε μία ώρα, στο πλαίσιο της εκστρατείας καθαρισμού που διοργάνωσε η Αρχή Λιμένων Κύπρου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ.

Όπως αναφέρει η εκπρόσωπος της ΑΚΤΗΣ Άννα Τσέλεπου, το θέαμα ήταν απογοητευτικό αφού ανάμεσα στα σκουπίδια εντοπίστηκαν 32 τροχοί από κανονικά αυτοκίνητα, 8 από μηχανάκια και 4 τροχοί από νταλίκες.

Η καταγραφή, συνέχισε, έγινε από την ΑΚΤΗ.

Επισημαίνει επίσης πως η Αρχή Λιμένων Κύπρου ήταν στην κορυφή της διοργάνωσης, ενώ στον καθαρισμό συμμετείχαν οι δύτες από το Cydive Cyprus, ο Δήμος Πάφου και ο αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου.

Επιπρόσθετα, στη συλλογή των σκουπιδιών πολύτιμη ήταν η βοήθεια των φοιτητών American University of Beirut (AUB) και των μικρών παιδιών της Pafos Fc Academy, αναφέρεται στην ανακοίνωση.




ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα