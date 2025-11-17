Για έβδομη συνεχή χρονιά Σύνδεσμος Τραπεζών και JA Cyprus υλοποιούν το πρόγραμμα «Οικονομικά για την Επιτυχία»

Για έβδομη χρονιά, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό JA Cyprus, υλοποιεί το πρόγραμμα χρηματοοικονομικής γνώσης «Οικονομικά για την Επιτυχία», το οποίο απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές Β’ και Γ’ Τάξης Γυμνασίων.

Οι αριθμοί του 2025

Κατά τη φετινή διοργάνωση, το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε 18 Γυμνάσια, με τη συμμετοχή συνολικά 853 μαθητριών και μαθητών. Μέσα από συνδυασμό γνώσης, διαδραστικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιού, οι συμμετέχοντες αποκτούν βασικές πληροφορίες και δεξιότητες γύρω από έννοιες όπως η οικονομία, το χρήμα, ο δανεισμός, οι κάρτες, οι επιλογές των καταναλωτών και η αγορά εργασίας.

Η επιτυχία του προγράμματος βασίζεται στη συμβολή και τον ενθουσιασμό των 34 επαγγελματιών που εργάζονται σε τράπεζες-μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών και συμμετέχουν εθελοντικά, αφήνοντας το γραφείο τους για να βρεθούν δίπλα στους μαθητές. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, εφαρμόζουν το πρόγραμμα που είναι εγκεκριμένο και βρίσκεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Δέσμευση για τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου επενδύει διαχρονικά στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό της νέας γενιάς, εντάσσοντας το πρόγραμμα «Οικονομικά για την Επιτυχία» στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων και πρωτοβουλιών που υλοποιεί στον συγκεκριμένο τομέα.

Αντίστοιχα, το JA Cyprus, ως ο κατεξοχήν οργανισμός επιχειρηματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων νεανικής απασχολησιμότητας, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη προγραμμάτων που εφοδιάζουν τους νέους με γνώσεις και εργαλεία για το μέλλον.

Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει την αξία και τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η συνέργεια τραπεζών και εκπαιδευτικών φορέων στην κοινωνία, με όφελος τόσο για τους νέους όσο και για την οικονομία ευρύτερα.