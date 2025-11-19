Οι πέντε τεχνολογικές αλλαγές που θα μεταμορφώσουν την ασφάλιση στην Κύπρο

Από τα συμβόλαια με χαρτί και σφραγίδα στην τεχνητή νοημοσύνη και τα “έξυπνα” σπίτια

της Μαρίας Γεωργίου, Εξωτερικός Συνεργάτης Επικοινωνίας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ειδικό ένθετο 100 ΧΡΟΝΙΑ ασφαλιστικός κλάδος στην Κύπρο

Μια αγορά που αλλάζει ριζικά

Η ασφάλιση στην Κύπρο περνά σε μια νέα εποχή. Από τα συμβόλαια με χαρτί και σφραγίδα, περνάμε σε μια ψηφιακή, διαδραστική πραγματικότητα όπου η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα, η πρόληψη και η βιωσιμότητα συνδέονται για να προσφέρουν περισσότερη προστασία και διαφάνεια. Οι διεθνείς τάσεις δείχνουν ότι τα επόμενα δύο με τρία χρόνια θα φέρουν βαθιές αλλαγές που θα επηρεάσουν όχι μόνο τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κάθε πολίτης αντιλαμβάνεται την έννοια της ασφάλειας.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον ρόλο της ασφάλισης

Η λεγόμενη γενετική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI) έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις ασφαλιστικές εταιρείες. Συστήματα βασισμένα σε ΑΙ μπορούν να επεξεργάζονται αιτήσεις και αποζημιώσεις μέσα σε λίγα λεπτά, να εντοπίζουν πιθανά λάθη ή ύποπτες περιπτώσεις και να προτείνουν λύσεις που ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ κάθε πελάτη. Σκεφτείτε ένα απλό παράδειγμα: φωτογραφίζεις τη ζημιά στο αυτοκίνητό σου, την ανεβάζεις από το κινητό σου και μέσα σε λίγα λεπτά λαμβάνεις εκτίμηση κόστους και ενημέρωση για την αποζημίωσή σου. Η εικόνα αυτή, που μέχρι πρόσφατα φάνταζε μακρινή, είναι ήδη πραγματικότητα σε πολλές αγορές και σύντομα θα γίνει καθημερινότητα και στην Κύπρο.

Ψηφιακή ανθεκτικότητα και κυβερνοασφάλεια

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει νέα θεμέλια για την ψηφιακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα. Από το 2025, ο κανονισμός DORA (Digital Operational Resilience Act) θα απαιτεί από όλες τις ασφαλιστικές να είναι πλήρως προετοιμασμένες για κυβερνοεπιθέσεις, τεχνικές βλάβες ή άλλες ψηφιακές κρίσεις. Οι εταιρείες θα πρέπει να δοκιμάζουν συστηματικά τα συστήματά τους, να έχουν σχέδιο αντίδρασης για κάθε πιθανό σενάριο και να διασφαλίζουν ότι οι τεχνολογικοί τους συνεργάτες τηρούν τα ίδια υψηλά πρότυπα ασφάλειας. Για τον πελάτη, αυτό σημαίνει περισσότερη προστασία των προσωπικών του δεδομένων, λιγότερους κινδύνους από χακαρίσματα και μια αίσθηση σιγουριάς ότι οι υπηρεσίες που χρησιμοποιεί παραμένουν αξιόπιστες, ακόμη και σε περιόδους ψηφιακής αναταραχής.

Δίκαιες αποφάσεις χάρη στον νέο ευρωπαϊκό νόμο για την ΑΙ

Παράλληλα, έρχεται ένας ακόμη ευρωπαϊκός νόμος που θα επηρεάσει βαθιά την ασφάλιση ζωής και υγείας: ο AI Act. Ο νόμος αυτός βάζει κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη και διαφανής μεταχείριση των πολιτών. Αν ένα σύστημα, για παράδειγμα, αξιολογεί αιτήσεις για ασφάλιση ζωής, θα πρέπει να εξηγεί ξεκάθαρα πώς έφτασε στην απόφασή του και να αποδεικνύει ότι δεν βασίζεται σε προκατειλημμένα ή ανακριβή δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο, οι ασφαλιστικές θα κερδίσουν αξιοπιστία και οι πελάτες θα γνωρίζουν ότι οι αποφάσεις που τους αφορούν είναι αντικειμενικές και δίκαιες.

“Έξυπνα” αυτοκίνητα και σπίτια που προστατεύουν τον εαυτό τους

Εξίσου σημαντική αλλαγή αφορά τα “έξυπνα” αυτοκίνητα και σπίτια. Στην Ευρώπη ήδη εφαρμόζονται προγράμματα ασφάλισης όπου ο οδηγός πληρώνει ανάλογα με το πώς οδηγεί. Οι λεγόμενες «telematics» εφαρμογές παρακολουθούν την ταχύτητα, τα φρεναρίσματα και τη συμπεριφορά στον δρόμο, επιβραβεύοντας τους προσεκτικούς οδηγούς με χαμηλότερα ασφάλιστρα. Στην Κύπρο, όπου τα ατυχήματα παραμένουν συχνά, τέτοιες λύσεις μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά, όχι μόνο στο κόστος, αλλά και στη συνολική οδική ασφάλεια. Παράλληλα, αισθητήρες σε σπίτια και επιχειρήσεις, που εντοπίζουν διαρροές, καπνό ή υπερθέρμανση, επιτρέπουν στις ασφαλιστικές να προλαμβάνουν ζημιές και να προσφέρουν εκπτώσεις στους πελάτες που επενδύουν στην πρόληψη.

Κλιματική κρίση και νέα είδη κάλυψης

Και μέσα σε όλα αυτά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον μεγαλύτερο ίσως παράγοντα κινδύνου των ημερών μας: την κλιματική κρίση. Οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να προσαρμοστούν σε έναν κόσμο όπου οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές και οι ακραίες θερμοκρασίες είναι πλέον συχνές. Νέα εργαλεία, όπως η παραμετρική ασφάλιση, όπου η αποζημίωση ενεργοποιείται αυτόματα όταν ξεπεραστούν συγκεκριμένα φυσικά όρια, όπως ύψος βροχής ή ένταση ανέμου, δίνουν λύσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ανέφικτες. Τέτοιες καλύψεις μπορούν να στηρίξουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες και τουριστικές μονάδες που αντιμετωπίζουν ολοένα αυξανόμενα περιβαλλοντικά ρίσκα. Η Κύπρος, με το ιδιαίτερο κλίμα και την ευαίσθητη γεωγραφία της, έχει κάθε λόγο να επενδύσει σε τέτοιες καινοτομίες.

Μια νέα εποχή πιο “έξυπνη” και πιο ανθρώπινη

Αν ενώσουμε όλα τα πιο πάνω, σχηματίζεται μια καθαρή εικόνα για το μέλλον: η ασφάλιση παύει να είναι απλώς ένα έγγραφο που υπογράφουμε και γίνεται μια ζωντανή, διαδραστική υπηρεσία που μας συνοδεύει καθημερινά, προλαμβάνει τους κινδύνους και μας προστατεύει πριν καν συμβεί η ζημιά. Οι εταιρείες που θα κινηθούν γρήγορα, υιοθετώντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας την κυβερνοασφάλεια και δημιουργώντας προϊόντα πρόληψης, θα είναι αυτές που θα καθορίσουν τη νέα εποχή της ασφάλισης στην Κύπρο.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί του κλάδου, «η τεχνολογία δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη εμπιστοσύνη, την ενισχύει». Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα για το μέλλον: η ασφάλιση του αύριο θα είναι πιο έξυπνη, πιο δίκαιη και πιο γρήγορη, μα πάνω απ’ όλα, θα παραμένει βαθιά ανθρώπινη.