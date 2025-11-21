Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Το UNIC Christmas Spirit 2025 φέρνει και φέτος τη Χριστουγεννιάτικη Μαγεία στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Οκτώ ημέρες εορταστικών εκδηλώσεων από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) ανακοινώνει την επιστροφή της χριστουγεννιάτικης μαγείας στην πανεπιστημιούπολή του, σε μια εβδομάδα  χριστουγεννιάτικών εκδηλώσεων. 

Οι εορταστικές εκδηλώσεις “UNIC Christmas Spirit 2025” θα μεταμορφώσουν και φέτος την πανεπιστημιούπολη από την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, έως την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, και είναι ανοιχτές για το κοινό. 

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν: 

  • Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου
  • Χριστουγεννιάτικο Χωριό με υπαίθρια αγορά και δραστηριότητες 
  • Δωρεάν Προβολές Χριστουγεννιάτικων Ταινιών 
  • Χριστουγεννιάτικο Πάρτι για τους φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Τελετή Φωταγώγησης Χριστουγεννιάτικου Δέντρου | Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, 18:00 

Η έναρξη της σειράς εκδηλώσεων θα σηματοδοτηθεί με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου που θα κοσμεί την πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας καθ’ όλη την εορταστική περίοδο, την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, στις 18:00. Θα προσφερθούν δωρεάν εδέσματα κατά τη διάρκεια της φωταγώγησης. 

Χριστουγεννιάτικο Χωριό | Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 18:00-22:00, Σάββατο 29 – Κυριακή 30 Νοεμβρίου 11:00-18:00 

Ένα γιορτινό χριστουγεννιάτικο χωριό με ξύλινα, διακοσμημένα σπιτάκια, που θα φιλοξενήσει μια πλούσια υπαίθρια αγορά. Θα πωλούνται χειροποίητες και άλλες δημιουργίες (όπως κεριά, χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις, δώρα), γλυκά, ποτά και street food. Το σαββατοκύριακο στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν μια σειρά από δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, όπως face painting, εξιστορήσεις παραμυθιών, μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, Photo Booth με τον Άγιο Βασίλη και τα μικρά του ξωτικά, φουσκωτό κάστρο, face painting και άλλα. 

Προβολές Χριστουγεννιάτικων Ταινιών | Δευτέρα 1 – Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 

Το εορταστικό πνεύμα συνεχίζεται με προβολές χριστουγεννιάτικων ταινιών στο αμφιθέατρο Discovery Hall του UNIC από τη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου, έως την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου. Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους. 

Φοιτητικό Χριστουγεννιάτικο Πάρτι | Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου στο LOFT 

Οι εορτασμοί κορυφώνονται με ένα ειδικό φοιτητικό γιορτινό πάρτι για τους φοιτητές και φοιτήτριες του UNIC την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, στο LOFT, προσφέροντας το τέλειο φινάλε στις  χριστουγεννιάτικές μας εκδηλώσεις. 

Συνδιοργανωτές: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Θερμοκοιτίδα Αγάπης 

Με την υποστήριξη: Δήμος Λευκωσίας  

Ελάτε να γιορτάσετε μαζί μας και να γίνετε μέρος μιας υπέροχης γιορτινής παράδοσης που φέρνει την κοινότητά μας κοντά!  

Δείτε το πρόγραμμα του UNIC Christmas Spirit εδώ.

Tags

UNICΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα