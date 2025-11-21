doValue Cyprus: Ακόμη πιο ισχυρή με την εξαγορά της Omnitouch Cyprus

Νέοι ορίζοντες διανοίγονται για τη doValue Cyprus Ltd, με την απόκτηση του πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου της Omnitouch Cyprus Ltd.

Η Omnitouch Cyprus Ltd παρέχει μια ευρεία γκάμα εξειδικευμένων υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνουν κέντρο εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, υποστήριξη μέσω διαδικτύου, υπηρεσίες επαλήθευσης και επιβεβαίωσης στοιχείων, καθώς και διαδραστική φωνητική απόκριση. Η τεχνογνωσία της Omnitouch καλύπτει κλάδους όπως τράπεζες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τεχνολογία και επικοινωνίες, κυβερνητικές και δημόσιες υπηρεσίες, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, αυτοκινητοβιομηχανία, τρόφιμα και γραμμές έκτακτης ανάγκης και παγίδευσης. Πρόκειται για μια εταιρεία με μακρά και εξειδικευμένη παρουσία στον τομέα της παροχής πολυδιάστατων υπηρεσιών υποστήριξης πελατών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της doValue Cyprus, Βαρνάβας Κουρουνάς, εξέφρασε ικανοποίηση για την συνεργασία με την Omnitouch Cyprus Ltd αναδεικνύοντας ότι: «Αποτελεί ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα στο στρατηγικό πλάνο της doValue ενδυναμώνοντας περεταίρω την θέση της στην αγορά. Παραμένουμε πιστοί στην δέσμευσή μας για συνεχή εξέλιξη με στόχο την δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους πελάτες και συνεργάτες μας».

Ο Πρόεδρος της Omnitouch Cyprus Ltd, κ. Αλέξανδρος Διογένους ανέφερε από την πλευρά του ότι: «Η συνεργασία με την doValue Cyprus Ltd αποτελεί σημαντικό βήμα το οποίο θα προσδώσει αξία και στους δύο οργανισμούς. Και οι δύο οργανισμοί είναι προσηλωμένοι στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών συνδράμοντάς στη ανάπτυξη της οικονομίας» κατέληξε.

Σχετικά με την doValue Cyprus

Η doValue Cyprus είναι μέλος του διεθνούς Ομίλου doValue, του μεγαλύτερου ανεξάρτητου Ομίλου διαχείρισης δανείων και ακινήτων στη Νότια Ευρώπη, με έδρα την Ιταλία και με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία περί των €136 δισ. Ο Όμιλος κατέχει κυρίαρχη θέση σε Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Κύπρο. Στην Κύπρο είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής δανείων ενώ παράλληλα διατηρεί τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ακινήτων Altamira Real Estate, η οποία διαχειρίζεται τα χαρτοφυλάκια ακινήτων του Ομίλου και διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο πωλήσεων στο νησί.