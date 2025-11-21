Δρ Βασίλης Πρωτοπαπάς: «Υπάρχει συγκυρία για λύση» - Σχόλιο για την πρώτη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν (ηχητικό)

Άνοιγμα στο Κυπριακό διαπιστώνει ο πολιτικός επιστήμονας Βασίλης Πρωτοπαπάς, ο οποίος, μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6, ανέφερε ότι «υπάρχει μια συγκυρία για λύση», καθώς η διεθνής και περιφερειακή δυναμική ευνοεί την επανεκκίνηση της διαδικασίας. Όπως σημείωσε, αυτή η συγκυρία δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της χθεσινής συνάντησης των δύο ηγετών, αλλά μιας ευρύτερης κινητικότητας που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ο Δρ Πρωτοπαπάς χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα συνάντησης των δύο ηγετών «σημαντική», καθώς - όπως είπε - «επιβεβαιώνεται ότι η αλλαγή στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων έχει νόημα» και έχει ήδη αποτυπωθεί στο κλίμα της διαδικασίας. «Δεν είναι μόνο το κλίμα που αποτυπώνεται σε εικόνες ή στην ατμόσφαιρα. Είναι συγκεκριμένα βήματα που έχουν συμφωνηθεί και ανακοινωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη» σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών επιστρέφουν σε τακτικές συναντήσεις. «Αυτό στο παρελθόν γινόταν αραιά, με δυσκολία[…] ένας διάλογος μεταξύ ανθρώπων που δεν επικοινωνούσαν - όχι με δική μας ευθύνη» δήλωσε. Τόνισε ότι η επαναφορά της δομημένης διαπραγματευτικής διαδικασίας αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη του Κυπριακού και διαφοροποιεί την τρέχουσα φάση από τα προηγούμενα χρόνια στασιμότητας.

Στο ζήτημα της «κυριαρχικής ισότητας», που έθετε τα τελευταία χρόνια η τουρκική πλευρά, δήλωσε ότι πλέον δεν εμφανίζεται δημόσια ούτε περιλήφθηκε στο πλαίσιο της χθεσινής συνάντησης. «Άκουσε κανένας να μιλά για κυριαρχική ισότητα;» αναρωτήθηκε, σημειώνοντας ότι η μετατόπιση προς τον όρο «συνύπαρξη» είναι ουσιαστική και δηλωτική αλλαγής προσανατολισμού.

Αναφερόμενος στις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί στο παρελθόν, ο κ. Πρωτοπαπάς υπογράμμισε ότι μεγάλο μέρος του πλαισίου λύσης είναι ήδη καταγεγραμμένο. «Η πολιτική ισότητα δεν είναι σημερινή διεκδίκηση της τουρκοκυπριακής πλευράς. Είναι βάση πάνω στην οποία έχει δομηθεί η συζήτηση εδώ και δεκαετίες και είναι θεμελιώδης στα ψηφίσματα του ΟΗΕ» είπε. Τόνισε δε, πως οι συγκλίσεις αυτές δεν πρέπει να ξανανοίξουν, ενώ υποστήριξε ότι η επιστροφή στο πλαίσιο συμφωνημένης λύσης είναι κρίσιμη για την ολοκλήρωση του σταδίου της διαδικασίας, το λεγόμενο «τελευταίο μίλι».

Όσον αφορά στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί επί του εδάφους από το 2017, όπως η δημογραφική αύξηση στα κατεχόμενα και η ανάπτυξη κατεχόμενων περιουσιών, ο κ. Πρωτοπαπάς αναγνώρισε ότι ο χρόνος έχει αφήσει το αποτύπωμά του, ωστόσο υπογράμμισε ότι «οι βασικές αρχές παραμένουν» και ότι το μοντέλο ομοσπονδιακής λύσης εντός της ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική προοπτική. «Η συνύπαρξη μπορεί να υπάρξει μόνο σε μια ομοσπονδία. Τα ανεξάρτητα κράτη δεν συνυπάρχουν» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη διεθνή διάσταση, ο κ. Πρωτοπαπάς υποστήριξε ότι η σημερινή γεωπολιτική συγκυρία μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της διαδικασίας. «Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δυτικού κόσμου να βρει μια νέα ισορροπία σε σχέση με την Τουρκία φέρνει το Κυπριακό ξανά στο προσκήνιο» σημείωσε. Υπογράμμισε ότι «δεν μπορούν να υπάρξουν πλήρως αναπτυγμένες σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας όσο παραμένει άλυτο το Κυπριακό».

Ο κ. Πρωτοπαπάς επιβεβαίωσε ότι «οι διαπραγματευτές πιάνουν δουλειά αμέσως», ενώ η ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν, θα έχει συναντήσεις με τους δύο ηγέτες στις αρχές Δεκεμβρίου. Η διευρυμένη συνάντηση αναμένεται, όπως είπε, να πραγματοποιηθεί εντός του 2025, εκτός αν το πρόγραμμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ επιβάλει μετακίνηση στις αρχές του 2026.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες προέρχονται από νεότερες γενιές πολιτικών και αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πλειονότητα των Κυπρίων δεν έχει μνήμες από τις δεκαετίες ’60–’70, δημιουργεί ένα διαφορετικό υπόβαθρο. Όπως είπε, «τα πρώτα μηνύματα είναι θετικά» και «ο κόσμος δικαιούται μια συγκρατημένη αισιοδοξία».

