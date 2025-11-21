Δολοφονία Δημοσθένους: Στο κελί για επτά ημέρες οι δύο 28χρονοι - Από το καπέλο «Zoro» στην BMW και τη «ομολογία» σε συγγενή

Υπό επταήμερη κράτηση τέθηκαν σήμερα το πρωί οι δύο ύποπτοι, Ελλαδίτες ομογενείς από την Γεωργία, για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους που διαπράχθηκε στη Λεμεσό, στις 17 Οκτωβρίου. Οπως είναι γνωστό πρόκειται για δύο 28χρονου, ξαδέλφια μεταξύ τους που έχουν μάλιστα την ίδια ημερομηνία γέννηση.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ύποπτοι, έφτασαν με πτήση από την Θεσαλλονίκη, χθες το πρωί, ενώ συνελήφθησαν στις 30 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Αφού ολοκληρώθηκαν οι διάφορες διαδικασίες και έρευνες στη Θεσσαλονίκη, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και άλλων Τμημάτων της Αστυνομίας μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη και μετέφεραν στην Κύπρο τους δύο υπόπτους.

Οι δύο ύποπτοι μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακριθεί, κάτι που αναμένεται να γίνει σήμερα. Σημειώνεται ότι από τη Θεσσαλονίκη «ήρθαν» και διάφορα τεκμήρια τα οποία θα σταλούν για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας. Αναμένεται να γίνει προσπάθεια για ταυτοποίηση του δείγματος dna που εντοπίστηκε σε διάφορα τεκμήρια που θα δώσουν «απαντήσεις» για τον ρόλο και την εμπλοκή του κάθε προσώπου.

Ρόλοι «κλειδί» - Τους «τσάκωσαν» από τα οχήματα

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η Αστυνομία στο Δικαστήριο, υπάρχει μαρτυρία από κλειστό κύκλωμα που φέρει ένα ακόμα όχημα, μάρκας BMW να βρίσκεται περίπου την ίδια ώρα με τη στιγμή της δολοφονίας στο σημείο όπου εντοπίστηκε η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήσαν οι δράστες για τη διαφυγή τους στον Άγιο Τύχωνα.

Το επίμαχο όχημα, είναι στο σημείο για αρκετή ώρα (από τη στιγμή της δολοφονίας και μετά) και αποχωρεί περίπου ένα λεπτό μετά την άφιξη της μοτοσικλέτας των δραστών. Ακολούθως, το όχημα αυτό καταγράφεται από τα κλειστά κυκλώματα να κινείται στην παραλιακό, έχοντας προφανώς τους δράστες εντός αυτού και επιπρόσθετα έναν ακόμα πρόσωπο, τον οδηγό. Από περαιτέρω εξετάσεις προέκυψε ότι το συγκεκριμένο όχημα ανήκει στον πατέρα ενός από τους δύο 28χρονου και το οδηγεί ο 28χρονος γιος του. Μάλιστα φέρεται να έγινε προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας της ανακριτικής ομάδας με τον 28χρονο η οποία έληξε άδοξα, με πρώτα όμως τον 28χρονο να αναφέρει τηλεφωνικώς ότι ήταν στο σημείο όπου βρέθηκε η μοτοσικλέτα για να αγοράσει ναρκωτικά, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ «έκλεισε» το τηλέφωνο όταν τον ρώτησαν πότε θα επιστρέψει. Από το αυτοκίνητο έχουν ληφθεί διάφορα δείγματα τα οποία έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις και δεν αποκλείεται να έδωσαν καθοριστικές απαντήσεις.

Ο άγνωστος «Χ» πληροφοριοδότης

Η Αστυνομία φέρεται να «ξεκλείδωσε» ακόμα περισσότερο την υπόθεση βασισμένη σε αξιόπιστη πληροφορία που έλαβε από το περιβάλλον του άλλου 28χρονου, που λέει ότι αυτός είναι εμπλεκόμενος στη δολοφονία Δημοσθένους, ως ο οδηγός της μοτοσικλέτας μετά τη διάπραξη του φόνου. Η ίδια αναφορά υποστηρίζει ότι ο 28χρονος συμμετείχε στη δολοφονία έναντι αμοιβής.

Η ίδια πληροφορία, έκανε λόγο για την εμπλοκή συγγενικού του προσώπου, ως το πρόσωπο που τον βοήθησε να διαφύγει μαζί με τον δεύτερο δράστη, δίνοντας μάλιστα και περιγραφή του οχήματος που είχε χρησιμοποιηθεί, που ταυτίζεται με το όχημα του άλλου 28χρονου. Περαιτέρω, η Αστυνομία επικαλείται επιπρόσθετη πληροφορία από τον εν λόγω ανώνυμο πληροφοριοδότη που φέρει τον 2ο 28χρονο να μίλησε σε τρίτο πρόσωπο 4-5 μέρες μετά τη δολοφονία αποκαλύπτοντας την εμπλοκή του και τον ρόλο του, δηλαδή του οδηγού της μοτοσικλέτας και ότι από τον Άγιο Τύχωνα τον φυγάδευσε ο ξάδελφος του, μαζί με τον εκτελεστή.

Η ίδια πληροφορία που κατέχει η Αστυνομία, μετέφερε και τις τότε ανησυχίες του 28χρονου για την τροπή των ανακρίσεων αφού αντιλήφθηκε πως η μοτοσικλέτα είναι στην κατοχή της Αστυνομίας, όπως επίσης και το καπέλο που φορούσε (υπενθυμίζεται ότι στο επίμαχο καπέλο εντοπίστηκε το dna και του 31χρονου καθώς επίσης και σωματίδια που παραπέμπουν σε υπολείμματα χρήσης όπλου). Η Αστυνομία υπογραμμίζει ότι πρόκειται για αξιόπιστο πληροφοριοδότη, με τον οποίο υποστηρίζει ότι έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν με θετικά αποτελέσματα σε σοβαρές εγκληματικές ενέργειες. Ταυτόχρονα, φαίνεται να υπάρχει μαρτυρία ότι, οι δύο 28χρονοι επιστρέφουν με ξεχωριστά οχήματα στην οικία του πρώτου στη Λεμεσό, σε χρόνο μετά τη δολοφονία στις 17 Οκτωβρίου. Το 2ο όχημα που είναι ίδιου τύπου και χρώματος με το BMW που αναφέρεται πιο πάνω και ανήκει στον πατέρα του άλλου 28χρονου.