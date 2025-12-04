Με δορυφόρους και drones η μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην ΕΕ - Το σχέδιο που παρουσίασε η Κομισιόν

Η ΕΕ θα αρχίσει να χρησιμοποιεί δορυφόρους υψηλής ανάλυσης και drones τελευταίας τεχνολογίας για να καταπολεμήσει την διακίνηση ναρκωτικών στα σύνορά της, καθώς η κοκαΐνη και τα συνθετικά ναρκωτικά κατακλύζουν τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και η Ένωση καλείται να αντιμετωπίσει και την αυξανόμενη εγκληματικότητα που συνδέεται με τα ναρκωτικά.

Η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα το σχέδιο δράσης, καθώς και σειρά από νέους κανόνες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο νέων ναρκωτικών ουσιών που κυκλοφορούν στην Ευρώπη.

«Η ΕΕ δεν θα ανεχθεί τα εγκληματικά δίκτυα να κατακλύζουν τους δρόμους μας με φθηνά ναρκωτικά, τροφοδοτώντας βίαια εγκλήματα και υπονομεύοντας την υγεία και την ασφάλεια στην Ευρώπη», δήλωσε ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

When it comes to illegal drugs, Europe is reaching a crisis point.



There are human lives at stake: In 2023 alone we lost 7,500 Europeans, not to mention the bloodshed, violence, corruption and social harm that comes with the illegal drugs trafficking. — Magnus Brunner (@magnusbrunner) December 4, 2025

Μεταξύ άλλων, προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών της ΕΕ και των ιδιωτικών εταιρειών παράδοσης δεμάτων για τη βελτίωση της ανίχνευσης ναρκωτικών. Όπως είπε, ο Επίτροπος Μπρούνερ, η ΕΕ συνεργάζεται με τους εταίρους της σε όλο τον κόσμο, αυστηροποιώντας τα μέτρα ασφαλείας. Η ευρωπαϊκή απάντηση επικεντρώνεται στην ετοιμότητα και την πρόληψη και αποσκοπεί στην παροχή βιώσιμων λύσεων για την προστασία του κοινωνικού ιστού και τον καθορισμό παγκόσμιων προτύπων.

Οι οργανισμοί της ΕΕ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή αυτού του Σχεδίου Δράσης: η Europol ως κόμβος επιχειρήσεων και πληροφοριών, ο Οργανισμός Ναρκωτικών της ΕΕ (EUDA), ως η επιστημονική και εγκληματολογική ραχοκοκαλιά και ο Frontex ως ο βασικός παράγοντας διαχείρισης των συνόρων. Μαζί, υποστηρίζουν τα κράτη μέλη στον εντοπισμό οδών, συνθετικών ναρκωτικών και εγκληματικών δικτύων.

Η Europol θα εντείνει την επιχειρησιακή της υποστήριξη προς τα κράτη μέλη, με πιο συστηματική παρακολούθηση των ψηφιακών αγορών ναρκωτικών και συντονίζοντας διακρατικές έρευνες για την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: protothema.gr