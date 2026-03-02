Η τελευταία αύξηση των θετικών κτηνοτροφικών μονάδων στον αφθώδη πυρετό, στη βάση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, θεωρείται φυσιολογική και ήταν αναμενόμενη στη μολυσμένη ζώνη, σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή ανακοινώθηκαν νέα για 11 κτηνοτροφικές μονάδες στις περιοχές Λιβάδια και Ορόκλινη, με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται στις 22. Αρχικά, τα ζώα που είχαν εντοπιστεί ως μολυσμένα ανέρχονταν σε 13 χιλιάδες και τώρα, μετά τα νέα κρούσματα, προστέθηκαν άλλα δύο χιλιάδες στα Λιβάδια και περίπου 200 σε τρεις μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στην Ορόκλινη. Αναλόγως των γεννήσεων των ζώων, μπορεί να θανατωθούν και 16 χιλιάδες μολυσμένα ζώα, σύμφωνα με τις Υπηρεσίες.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί άλλα θετικά κρούσματα, ενώ οι 11 μονάδες που βρέθηκαν χθες θετικές στον ιό περιλαβάνουν αιγοπρόβατα, μέσα στη ζώνη των 3 Km, δηλαδή μέσα στην ‘‘καρδιά που παίρνει φωτιά’’», είπε χαρακτηριστικά τη Δευτέρα η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου.

Εμβολιασμοί στα 10 Km

Οι εμβολιασμοί των αιγοπροβάτων στα 2 Km γύρω από τα χοιροστάσια της μολυσμένης ζώνης, άρχισαν από το περασμένο Σάββατο από ιδιώτες κτηνιάτρους, με αποτέλεσμα να έχει σχεδόν καλυφθεί η έκταση των μονάδων των αιγοπροβάτων, που είναι στα 3 Km. «Πλέον οι ιδιώτες κτηνίατροι προχωρούν σε εμβολιασμούς αιγοπροβάτων, γύρω από τα χοιροστάσια, στην ακτίνα των 10 Km. Συνολικά τους έχουν δοθεί μέχρι στιγμής 64.900 δόσεις εμβολίων», ανέφερε η κα Γεωργιάδου.

Ευτυχώς, τόνισε, οι 529.000 δόσεις εμβολίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για αιγοπρόβατα και βοοειδή, ήρθαν έγκαιρα, το Σάββατο, από τη Λυών της Γαλλίας μέσω Ντουμπάι, προτού κλείσει το αεροδρόμιο του Ντουμπαί, λόγω των πολεμικών γεγονότων στο Ιράν.

Σε ερώτηση εάν έχει καταρτιστεί πλάνο για την περίπτωση που εντοπιστεί θετικό κρούσμα εκτός της ζώνης των 10 Km, απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι θα εφαρμοστούν τα ίδια μέτρα που αποφασίστηκαν για τη σημερινή μολυσμένη περιοχή. «Εάν είναι στην επαρχία Λάρνακας θα δημιουργηθούν πάλι οι ζώνες των 3 και 10 Km, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη επαρχία», συμπλήρωσε.

Θανατώσεις και κοστολογήσεις

Την Κυριακή ολοκληρώθηκαν οι θανατώσεις των δύο πρώτων κοπαδιών αιγοπροβάτων στην Ορόκινης, ενώ τη Δευτέρα συνεχίζονται οι θανατώσεις αιγοπροβάτων στα Λιβάδια. Στο μεταξύ, την Κυριακή ξεκίνησε η καταγραφή των προς θανάτωση ζώων στην Αραδίππου, για σκοπούς αποζημιώσεων.

Ανησυχία για τα χοιροστάσια – Μέτρα ενόψει άφιξης εμβολίων

Σε σχέση με την ανάγκη θωράκισης των χοιροστασίων γύρω από τη μολυσμένη περιοχή, διότι είναι σε μεγαλύτερο βαθμό ευπαθή από τα υπόλοιπα ζώα, ενώ αναπαράγουν τον ιό σε πολύ μεγάλη ποσότητα, η κα Γεωργιάδου είπε ότι έχουν δοθεί αυστηρές οδηγίες σε όλους τους χοιροτρόφους, ενώ έγινε σύσκεψη με τον Σύνδεσμό τους. «Τους τονίσαμε τι πρέπει να κάνουν, πράγματα τα οποία ήδη έκαναν. Τους επεστήσαμε την προσοχή στο να είναι συγκρατημένοι, να κλείσουν τις πόρτες τους και να εισέρχεται στο χοιροστάσιο μόνο όποιος έχει λόγο εργασίας. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας, όπως το πλύσιμο, οι απολυμάνσεις, η αλλαγή ρούχων κτλ. Και, εννοείται, καθημερινά αυτηρός έλεγχος των ζώων», εξήγησε.

«Τα εμβόλια για τους χοίρους έχουν παραγγελθεί, απαιτείται χρόνος για να κατασκευαστούν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τέθηκαν αυστηρά περιοριστικά μέτρα στα χοιροστάσια και προηγήθηκε ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων, που είναι γύρω από τα χοιροστάσια», είπε. Η παραγγελία έγινε από την ίδια εταιρεία που κατασκέυασε τα εμβόλια των αιγοπροβάτων και των βοοειδών, στη Λυών της Γαλλίας. «Έχουν κατεψυγμένους ιούς, για να παράγουν τα εμβόλια, είναι αδειοδοτημένη εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», συμπλήρωσε.

Έκκληση για συμμόρφωση - «Δεν τέθηκαν ελαφρά τη καρδία»

Την ίδια ώρα έκανε έκκληση για τήρηση των περιοριστικών μέτρων, που έχουν ανακοινωθεί με γνωματεύσεις, διατάγματα και μηνύματα SMS. «Δεν πρέπει να μετακινούνται ζώα, δεν πρέπει να μετακινούνται άνθρωποι, πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα βιοασφάλειας, απαγορεύεται το κυνήγι στις περιοχές που ανακοινώθηκαν, απαγορεύεται η ελεύθερη βόσκηση. Όσοι θα μετακινηθούν για συγκεκριμένο λόγο, θα πρέπει να παίρνουν άδεια από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Όλα αυτά υπόκεινται σε έλεγχο καθημερινά, στους δρόμους, στις απαγορευμένες περιοχές, στα σημεία ελέγχου από την Αστυνομία και οι παραβάτες θα καταγγέλλονται», σημείωσε.

«Κατανοούμε την ανησυχία του κτηνοτροφικού κόσμου για όλη αυτήν την κατάσταση και ανησυχούμε μαζί του. Δεν τέθηκαν όλα αυτά τα μέτρα ελαφρά τη καρδία, όμως οι επιδημιολογικές διερευνήσεις, οι δειγματοληψίες, οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι επιβεβλημένες θανατώσεις των μολυσμένων ζώων που πρέπει να γίνουν και οι εμβολιασμοί θα συνεχιστούν, όπως προνοείται από το πλάνο που καταρτίστηκε, με στόχο την προστασία του κτηνοτροφικού κεφαλαίου και τη διασφάλιση της παραγωγής μας», είπε.