Axios: Τραμπ και Ζελένσκι θα συναντηθούν την Κυριακή στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή (28/12).

Η συνάντηση θα γίνει στο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με ανάρτηση στο X του δημοσιογράφου του Axios Μπαράκ Ραβίντ ο οποίος επικαλείται Ουκρανό αξιωματούχο.

Νωρίτερα την Παρασκευή (26/12) ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αποκαλύψει ότι συμφώνησε σε συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο άμεσο μέλλον ενώ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις πριν την Πρωτοχρονιά.

Η ανακοίνωση ήρθε ύστερα από εβδομάδες εντεινόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Ο Ρουστέμ Ουμέροφ ανέφερε τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο - με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Δόξα στην Ουκρανία!», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Την ημέρα των Χριστουγέννων ο Ζελένσκι είχε κάνει γνωστό ότι μίλησε τηλεφωνικά με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ως γνωστό ο Τραμπ πιέζει για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον σχεδόν τετραετή πόλεμο και τις τελευταίες εβδομάδες οι ειρηνευτικές προσπάθειες με επικεφαλής τους Γουίτκοφ και Κούσνερ προχωρούν με αργά βήματα.

Πηγή: cnn.gr