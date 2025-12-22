Metroid Prime 4 Beyond Review. Μια εντυπωσιακή επιστροφή στο Nintendo Switch 2

Το Metroid Prime 4 Beyond είναι ένα παιχνίδι που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον της σειράς. Σε ορισμένες στιγμές δείχνει ικανό να σταθεί δίπλα στο πρώτο Metroid Prime ως ένα από τα κορυφαία της τριλογίας, ενώ σε άλλες αποκαλύπτει αδυναμίες που το κρατούν πίσω. Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία με έντονες κορυφές, αλλά και εμφανή «κοιλιά», που όμως δεν ακυρώνει τη συνολική της αξία.

Η ιστορία ξεκινά με τη Samus Aran να μεταφέρεται μυστηριωδώς στον πλανήτη Viewros. Εκεί προσπαθεί να βρει τρόπο επιστροφής, ενώ ταυτόχρονα ξετυλίγει το παρελθόν του αρχαίου πολιτισμού των Lamorn. Το βασικό αφηγηματικό και gameplay twist έρχεται με τις νέες ψυχικές δυνάμεις της Samus, οι οποίες της επιτρέπουν τηλεκινητικές αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον. Οι ικανότητες αυτές ενσωματώνονται τόσο στους γρίφους όσο και στη μάχη, εμπλουτίζοντας το κλασικό οπλοστάσιο που περιλαμβάνει Charge Beam, Morph Ball και βόμβες.

Οι γρίφοι είναι καλοσχεδιασμένοι και ευχάριστοι, αν και αρκετές φορές βασίζονται σε γνώριμες ιδέες από προηγούμενα Prime. Παρόλα αυτά, η χρήση των ψυχικών δυνάμεων για τον εντοπισμό μυστικών και αναβαθμίσεων παραμένει εθιστική, ενώ υπάρχουν και ορισμένες πραγματικά εντυπωσιακές στιγμές που ξεχωρίζουν κινηματογραφικά. Το παιχνίδι ίσως δεν επαναπροσδιορίζει τη φόρμουλα, αλλά την εξελίσσει με σεβασμό.

Στο κομμάτι της μάχης, το Metroid Prime 4 Beyond παραμένει πιστό στη φιλοσοφία της σειράς. Οι νέες elemental δέσμες προσθέτουν ποικιλία τόσο στη μάχη όσο και στην εξερεύνηση, ενώ ο χειρισμός της Samus είναι από τους καλύτερους που έχουμε δει ποτέ στη σειρά.

Οι μάχες λειτουργούν καλύτερα όταν υποστηρίζουν την εξερεύνηση και όχι όταν το παιχνίδι καταφεύγει σε συνεχόμενα κύματα εχθρών. Ευτυχώς, τα boss fights σώζουν την κατάσταση, με εντυπωσιακά πλάσματα και έξυπνες αναμετρήσεις που απαιτούν παρατηρητικότητα και σωστή χρήση των ικανοτήτων σου.

Στον χειρισμό, το παιχνίδι λάμπει στο Nintendo Switch 2. Το dual stick setup με Pro Controller είναι άψογο, με προαιρετική κίνηση για πιο ακριβή στόχευση. Υπάρχουν και mouse controls μέσω Joy Con 2, μια ενδιαφέρουσα τεχνικά προσθήκη, που όμως δύσκολα θα γίνει η βασική επιλογή για πολύωρο παιχνίδι. Όλα τα παραδοσιακά μοτιβα χειρισμού λειτουργούν εξαιρετικά, κάτι που δείχνει τη φροντίδα της Retro Studios.

Η μεγαλύτερη αστοχία του Metroid Prime 4 Beyond εντοπίζεται στον ανοιχτό desert hub του Sol Valley. Εκεί η Samus χρησιμοποιεί μια νέα μοτοσικλέτα για να μετακινείται ανάμεσα στις κύριες περιοχές. Αν και η ιδέα δένει αφηγηματικά, στην πράξη η περιοχή είναι άδεια, επαναλαμβανόμενη και γεμάτη δραστηριότητες που μοιάζουν με filler.

Ευτυχώς, οι βασικές περιοχές που βρίσκονται γύρω από το desert hub είναι ακριβώς αυτό που περιμένει κανείς από ένα Metroid Prime. Μοναχική εξερεύνηση, σκοτεινή ατμόσφαιρα, περιβαλλοντικό storytelling και επίπεδα που λειτουργούν σαν μεγάλα, καλοσχεδιασμένα dungeons. Κάθε περιοχή έχει τη δική της ταυτότητα, ιστορία και αισθητική, κρατώντας το ενδιαφέρον ζωντανό σε όλη τη διάρκεια της περίπου 15ωρης καμπάνιας.

Οπτικά, το παιχνίδι είναι εντυπωσιακό. Πρόκειται ίσως για τον πιο όμορφο τίτλο που έχει κυκλοφορήσει ποτέ η Nintendo. Φωτισμός, αρχιτεκτονική, εφέ στο visor της Samus και ηχητικός σχεδιασμός συνεργάζονται άψογα. Η απόδοση στα 4K και 60 fps είναι σταθερή, ενώ υπάρχει και επιλογή για 120 fps με χαμηλότερη ανάλυση, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα το τεχνικό άλμα του Switch 2.

Οι σύντροφοι της Samus από τη Galactic Federation προσθέτουν κινηματογραφικές στιγμές και χαρακτήρα, χωρίς να γίνονται υπερβολικά ενοχλητικοί. Παρόλα αυτά, ο διάλογος συχνά πέφτει σε κλισέ, ενώ τα hints είναι περισσότερα από όσα θα ήθελαν οι πιο «παραδοσιακοί» φίλοι της σειράς. Ευτυχώς, το παιχνίδι ξέρει πότε να σε αφήσει εντελώς μόνο, διατηρώντας την απομόνωση που αποτελεί βασικό στοιχείο του Metroid DNA.

Συνολικά, το Metroid Prime 4 Beyond είναι μια φιλόδοξη αλλά όχι απόλυτα δεμένη επιστροφή. Τα προβλήματα του δεν καταφέρνουν να επισκιάσουν τα εξαιρετικά του σημεία. Όταν το παιχνίδι αφήνει τη Samus μόνη της σε σκοτεινά, καλοσχεδιασμένα περιβάλλοντα, αγγίζει την απόλυτη μαγεία της σειράς.

Δεν είναι το τέλειο Metroid Prime, αλλά είναι σίγουρα ένα παιχνίδι αντάξιο του ονόματος και μια πολύ δυνατή αρχή για το Nintendo Switch 2