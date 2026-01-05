Ο μπλε ρόμβος μπαίνει στους ευρωπαϊκούς δρόμους -Τι σημαίνει, τι πρέπει να κάνεις όταν τον δεις

Όλο και περισσότερες είναι πλέον οι χώρες της Ευρώπης που επιχειρούν να λύσουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα των μεγάλων αστικών κέντρων εφαρμόζοντας περιορισμούς στην κίνηση των οχημάτων τις ώρες αιχμής.

Οι κυκλοφοριακές ανάγκες αλλάζουν διαρκώς, και σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης της κυκλοφορίας των οχημάτων νέοι κανόνες και νέες πινακίδες τοποθετούνται στο οδικό δίκτυο της Ευρώπης, καθιστώντας αναγκαία τη διαρκή ενημέρωση των οδηγών.

Ένα από τα πιο εκνευριστικά πράγματα που μπορούν να συμβούν σε έναν οδηγό είναι η επιβολή προστίμου για κάποια παράβαση που δεν συνειδητοποίησε ότι έκανε. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει όσοι χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο να γνωρίζουν τι σημαίνουν τα οδικά σήματα που συναντούν, αφού η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας απαιτεί και νέες πινακίδες στον δρόμο.

Η Γαλλία, για παράδειγμα, εισήγαγε πρόσφατα έναν νέο κανόνα κυκλοφορίας και μαζί ένα νέο σήμα οδικής κυκλοφορίας, και σε περίπτωση που οι οδηγοί δεν προσαρμοστούν θα τους επιβληθεί πρόστιμο 135 ευρώ. Στην Ισπανία, η ίδια παράβαση τιμωρείται με ακόμη πιο «τσουχτερό» πρόστιμο 200 ευρώ. Η νέα πινακίδα κυκλοφορίας στη Γαλλία είναι μπλε και δείχνει έναν λευκό ρόμβο.

Η νέα πινακίδα χρησιμοποιείται ήδη σε ορισμένες πόλεις όπως η Λυών, το Γκρενόμπλ και το Στρασβούργο, και τώρα θα εμπλουτίσει το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της χώρας. Υποδεικνύει μια ξεχωριστή λωρίδα κυκλοφορίας που προορίζεται για ορισμένους χρήστες του δρόμου.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα οχήματα με τουλάχιστον δύο επιβάτες, τα οχήματα με αυτοκόλλητο μηδενικών ρύπων, τα ταξί χωρίς επιβάτες, αλλά και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Αυτό σημαίνει ότι η αριστερή λωρίδα του αυτοκινητόδρομου προορίζεται σε εκείνο το σημείο μόνο για τους παραπάνω χρήστες, με σκοπό να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να προκληθούν από τις εξόδους του δρόμου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αριστερή λωρίδα θα δεσμεύεται μόνο σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Αυτό θα υποδεικνύεται είτε από φωτεινή πινακίδα είτε από τη νέα μπλε πινακίδα με τον μπλε ρόμβο.

Στόχος του νέου κανονισμού είναι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη μείωση του αριθμού των οχημάτων στο δρόμο, μέσω της ομαδοποίησης τους.

carandmotor.gr