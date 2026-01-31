Τελ Αβίβ: Καμία εμπλοκή του Ισραήλ στις εκρήξεις στο Ιράν

Το Ισραήλ δεν εμπλέκεται σε μια σειρά εκρήξεων που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα στο Ιράν, δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σημειώθηκε έκρηξη σε πολυκατοικία στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς στις ακτές του Κόλπου, ωστόσο η αιτία της έκρηξης ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα οκταώροφο κτήριο, «καταστρέφοντας δύο ορόφους, πολλά οχήματα και καταστήματα» που βρίσκονται στη λεωφόρο Moallem.

🚨🇮🇷 BREAKING: Multiple explosions were reported in a residential building in the Azadegan neighborhood of Bandar Abbas in southern Iran.



Initial reports indicating a gas leak as the cause.

Επιπλέον, στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν, τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν από έκρηξη η οποία σημειώθηκε επίσης σήμερα στην περιοχή Κιανσάχρ της πόλης Αχβάζ.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι και οι δύο εκρήξεις διερευνώνται, χωρίς να δίνουν περαιτέρω πληροφορίες.

Πηγή: cnn.gr