Τελ Αβίβ: Καμία εμπλοκή του Ισραήλ στις εκρήξεις στο Ιράν

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σημειώθηκε έκρηξη σε πολυκατοικία στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς στις ακτές του Κόλπου, ωστόσο η αιτία της έκρηξης ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή.

Το Ισραήλ δεν εμπλέκεται σε μια σειρά εκρήξεων που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα στο  Ιράν, δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα οκταώροφο κτήριο, «καταστρέφοντας δύο ορόφους, πολλά οχήματα και καταστήματα» που βρίσκονται στη λεωφόρο Moallem.

Επιπλέον, στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν, τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν από έκρηξη η οποία σημειώθηκε επίσης σήμερα στην περιοχή Κιανσάχρ της πόλης Αχβάζ.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι και οι δύο εκρήξεις διερευνώνται, χωρίς να δίνουν περαιτέρω πληροφορίες.

