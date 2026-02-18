Τραγανά, ζουμερά και γεμάτα γεύση tacos στο φούρνο δια χειρός chef Γιώργου Τσούλη! Η πιο εύκολη και απολαυστική εκδοχή των μεξικάνικων tacos.

Υλικά

1 κιλό μοσχαρίσιο κιμά

1 κρεμμύδι λευκό, ψιλοκομμένο

1 πιπεριά κόκκινη, ψιλοκομμένη

2 σκ. σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κ.σ. τσίλι, σκόνη

1 κ.σ. αλεύρι, γ.ο.χ.

1 κ.σ. κύμινο, τριμμένο

400 γρ. φασόλια κόκκινα, μαγειρεμένα

400 γρ. σάλτσα ντομάτας

60 ml νερό

8 τορτίγιες, μεγάλες 30 εκ.

400 γρ. κρέμα καλαμποκιού

250 γρ. cheddar, τριμμένο

250 γρ. μοτσαρέλα, τριμμένη

Αλάτι

Πιπέρι

Ελαιόλαδο

Για την κρέμα καλαμποκιού

400 γρ. καλαμπόκι σε νερό

80 ml κρέμα γάλακτος

Αλάτι

Πιπέρι

Για το σερβίρισμα

Γιαούρτι

Pico de gallo

Εκτέλεση

Για την κρέμα καλαμποκιού

1 Τοποθετούμε ένα κατσαρολάκι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, προσθέτουμε το καλαμπόκι, την κρέμα γάλακτος, αλάτι, πιπέρι και το αφήνουμε να πάρει μια βράση για 5-7 λεπτά.

2 Το μεταφέρουμε σε ένα multi και το πολτοποιούμε. Έπειτα το περνάμε από μια σίτα και το κρατάμε στην άκρη.

3 Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200°C στον αέρα.

4 Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, προσθέτουμε 3 κ.σ. ελαιόλαδο, το κρεμμύδι, την πιπεριά και σοτάρουμε για 3 λεπτά. Έπειτα προσθέτουμε το σκόρδο και σοτάρουμε για άλλο 1 λεπτό.

5 Προσθέτουμε τον κιμά σε δόσεις και μαγειρεύουμε μέχρι να αρχίζει να αλλάζει χρώμα. Προσθέτουμε το τσίλι, το αλεύρι, το κύμινο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε.

6 Ρίχνουμε τα φασόλια, τη σάλτσα ντομάτας, το νερό και μαγειρεύουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα.

7 Σε ένα πυρίμαχο σκεύος διαστάσεων 30x20 εκ. τοποθετούμε 2 τορτίγιες, τις αλείφουμε με το 1/3 της κρέμας καλαμποκιού, απλώνουμε το 1/3 του κιμά, πασπαλίζουμε με το ¼ μοτσαρέλα και cheddar και σκεπάζουμε με άλλες δυο τορτίγιες. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία άλλες δυο φορές.

8 Αφού σκεπάσουμε με τις τελευταίες τορτίγιες, πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο ¼ των τυριών και ψήνουμε στο φούρνο για 25-30 λεπτά.

Για το σερβίρισμα

9 Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς πριν κόψουμε σε μερίδες. Σερβίρουμε μαζί με γιαούρτι και Pico de gallo.