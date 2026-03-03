Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Nexta: Βρέθηκε ρωσική κεραία στo drone Sahed που χτύπησε τη βρετανική βάση στην Κύπρο - Βίντεο

Μια ρωσικής κατασκευής τετρακάναλη κεραία Kometa βρέθηκε στα συντρίμμια του ιρανικού drone Shahed που επιτέθηκε στην αεροπορική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο τη Δευτέρα αναφέρει το κανάλι Nexta, παρουσιάζοντας σχετικό βίντεο. 

Η Kometa (CRPA) έχει σχεδιαστεί για να κάνει τα drones απρόσβλητα σε ηλεκτρονικές παρεμβάσεις (GPS jamming), επιτρέποντας  στα drones Shahed να πλοηγούνται με ακρίβεια ακόμα και όταν οι δυτικές δυνάμεις χρησιμοποιούν ισχυρά αντίμετρα ηλεκτρονικού πολέμου.

Η φερόμενη εύρεση της τετρακάναλης έκδοσης (που χρησιμοποιείται κυρίως στους ρωσικούς πυραύλους ακριβείας και στα βασιζόμενα στους Sahed drones Orlan) στα συντρίμμια στην Κύπρο, δείχνει ότι η Ρωσία δεν δίνει πλέον στο Ιράν μόνο σχέδια, αλλά κρίσιμης σημασίας εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας, αποδεικνύοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας Μόσχας - Τεχεράνης.

Πηγή: skai.gr

