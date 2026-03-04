Αντεγκλήσεις στα κατεχόμενα λόγω μη δημοσιοποίησης της τοποθεσίας των καταφυγίων

Η δήλωση του «υπουργού μεταφορών», Ερχάν Αρικλί πως η αποκάλυψη των τοποθεσιών των καταφυγίων θα ήταν επιζήμια για την ασφάλεια, παραπέμποντας στον «εχθρό», την οποια έκανε χθες μέσω ανάρτησης στα ΜΚΔ, αναφέρεται σήμερα πρωτοσέλιδα στην Σταρ Κίπρις αλλά και σε άλλες εφημερίδες.

Στην ανάρτησή του χθες, που έγινε πριν την δήλωση του Τούρκου ΥΠΕΞ για την ασφάλεια στην Κύπρο και μια ανάλογη ανάρτηση του Τουφάν Έρχιουρμαν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας προς το παρόν, ο Ερχάν Αρικλί είχε αναφερθεί στη σύσκεψη που είχαν ως «κυβέρνησης» με τον στρατό, την «πολιτική άμυνα» κι άλλους οργανισμούς για την κατάσταση. Ο «διοικητής» των «δυνάμεων ασφαλείας», συνέχισε, παρείχε πληροφορίες για την πορεία του πολέμου και οι επικεφαλής της «πολιτικής άμυνας» εξήγησαν το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης του οργανισμού.

Ο κ. Αρικλί είπε ότι ο «αρχηγός» της «πολιτικής άμυνας» παρείχε πληροφορίες για τα καταφύγια τα οποία – όπως ανέφερε - έχουν δυνατότητα φιλοξενίας 200.000 ατόμων. Πρόσθεσε ότι τα καταφύγια επιθεωρούνται κάθε 6 μήνες και τηρούνται αρχεία, σημειώνοντας ότι ενώ τα παγκόσμια πρότυπα ορίζουν ένα τετραγωνικό μέτρο καταφυγίου ανά άτομο, στο ψευδοκράτος ο αριθμός αυτός είναι 2 τμ ανά άτομο. Σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα, σημείωσε, τα καταφύγια στο ψευδοκράτος έχουν χωρητικότητα να φιλοξενήσουν 400.000 άτομα.

Ο Ερχάν Αρικλί είπε ότι ο επικεφαλής της «πολιτικής άμυνας» τους ανέφερε πως η εκ των προτέρων ανακοίνωση των τοποθεσιών των καταφυγίων είναι προβληματική για λόγους ασφαλείας και σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για τη χρήση μεγαφώνων σε τζαμιά σε κάθε περιοχή για την ενημέρωση και καθοδήγηση των ανθρώπων σε κρίσιμες καταστάσεις.

Κάποιοι, συνέχισε ο κ. Αρικλί, ρωτούν επίμονα για τις τοποθεσίες των καταφυγίων. «Βλέπετε, ο εχθρός βομβαρδίζει ανελέητα δημοτικά σχολεία και νοσοκομεία. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου ο πόλεμος έχει χάσει κάθε ηθική, μας ρωτάτε επίμονα για τις τοποθεσίες των καταφυγίων μας. Εντάξει, ας μην σας απογοητεύσουμε. Ας κοινοποιήσει αμέσως ο αρχηγός της πολιτικής άμυνας τις τοποθεσίες αυτών των καταφυγίων στα ΜΚΔ, ώστε ο εχθρός να μην δυσκολεύεται να τα βρει σε κρίσιμες καταστάσεις. Είστε το κάτι άλλο, πραγματικά...» έγραψε.

Για το θέμα προέκυψε διαφωνία στο νεοϊδρυθεν κόμμα TAM (του Σερντάρ Ντενκτάς). Ο γγ Μπουνιαμίν Γιουκσέκμπας ζήτησε διαφάνεια και κάλεσε την «κυβέρνηση» ν’ αποκαλύψει τα μέτρα ετοιμότητας και τα καταφύγει ενώ ο πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος, Ερτάαν Καϊγκάν υποστήριξε ότι η διατήρηση της μυστικότητας των τοποθεσιών των καταφυγίων είναι θεμελιώδες στοιχείο της αμυντικής στρατηγικής.

Ο «πρόεδρος του επιμελητηρίου τ/κ αρχιτεκτόνων», Ονούρ Ολγκουνέρ μιλώντας στο κανάλι Αντά αναφέρθηκε στη σημασία των καταφυγίων λέγοντας ότι εάν ένας πύραυλος πλήξει κατά λάθος στο «νότο» - όπως αναφέρθηκε στις ελεύθερες περιοχές, το βόρειο τμήμα του νησιού θα μπορούσε επίσης να διατρέξει κίνδυνο και δήλωσε ότι η βασική προσδοκία των πολιτών όταν πληρώνουν φόρους είναι η ασφάλεια, οι προστατευόμενες περιοχές και οι υπηρεσίες.

Ο «πρόεδρος του συνδέσμου τ/κ εργολάβων οικοδομών», Τζιαφέρ Γκιούρτζιαφερ ανέφερε ότι η κατασκευή καταφυγίων, η οποία έχει παραμεληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να καταστεί ξανά υποχρεωτική. Μιλώντας σε εκπομπή του παράνομου «Μπαϊράκ» ο κ. Γκιούρτζιαφερ είπε ότι πριν μερικούς μήνες συζήτησαν το θέμα με την «πολιτική άμυνα» και θεωρεί ότι το όλο ζήτημα έχει ωριμάσει στην κοινή γνώμη.

Στο μεταξύ, μιλώντας χθες το μεσημέρι στην ολομέλεια της «βουλής» και μετά από την συζήτηση που ο ίδιος προκάλεσε, ο Ερχάν Αρικλί είπε ότι είναι καλά προετοιμασμένοι για έκτακτες καταστάσεις. «Οι πολίτες πρέπει να είναι σίγουροι. Η τδβκ δεν απειλείται επί του παρόντος» είπε, αναφερόμενος στο ψευδοκράτος.

Πηγή: ΚΥΠΕ