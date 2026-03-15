Έχουμε χρέος με ενότητα να εξαντλήσουμε κάθε ειρηνική προσπάθεια για επίτευξη βιώσιμης λύσης είπε στην Τσάδα ο Χ. Πιττοκοπίτης

Συνεχιζόμενης της απαράδεκτης τουρκικής κατοχής έχουμε χρέος με ενότητα και ομοψυχία να εξαντλήσουμε κάθε ειρηνική προσπάθεια για επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης σε ομιλία του στο ετήσιο μνημόσυνο των Ηρώων Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Βλαδίμηρου Ηρακλέους , Ανδρέα Χριστοδούλου και Ηρόδοτο Σάββα που τελέστηκε σήμερα Κυριακή στον Ιερό Ναό Παναγίας της Χρυσελεούσης στην Τσάδα. Μια λύσης είπε ο κ. Πιττοκοπίτης απόλυτα συμβατής με τα περί Κύπρου Ψηφίσματα των ΗΕ , τις αρχές της διεθνούς νομιμότητας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Μιας λύσης, όπως είπε, που θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε Κύπριου πολίτη , απαλάσσοντας την πατρίδα μας από τα κατοχικά στρατεύματα , τα επεμβατικά δικαιώματα και ις εξαρτήσεις από τρίτες χώρες.

Σε αυτό τον στόχο επικεντρώνει τις προσπάθειες του ο ΠτΔ , επιδιώκοντας συνέχισε ο κ. Πιττοκοπίτης την επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν στον διάλογο και τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος. Σ΄αυτόν τον στόχο σημείωσε, θα παραμείνουμε προσηλωμένοι εκπληρώνοντας την οφειλή που έχουμε να παραδώσουμε στις μελλοντικές γενιές και ελεύθερη και ευμερούσα πατρίδα.

Αυτή είπε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου είναι η ύψιστη τιμή που οφείλουμε στη θυσία των τεσσάρων παλληκαριών της Τσάδας, των ηρώων Ευαγόρα Παλληκαρίδη , Βλαδίμηρο Ηρακλέους , Ανδρέα Χριστοδούλου και Ηρόδοτο Σάββα. Αυτή σημείωσε είναι η υποχρεώση μας έναντι όλων όσοι θυσίασαν τη ζωή τους για ητν πατρίδα.

Πρόσθεσε ακόμη πως πρέπει να αφουγκραστούμε τα μηνύματα του ηρωϊκού αγώνα και της θυσίας τους. Αυτά που ακολούθησαν τον μεγάλο αγώνα με αποκορύφωμα το προδοτικό πραξικόπημα του 1974, έδωσαν την ευκαιρία στην επεκτατική Τουρκία να υλοποιήσει την από καιρό σχεδιαζόμενη εισβολή της στα εδάφη μας.

Σήμερα σημείωσε 52 χρόνια μετά , μεγάλο μέρος της πατρίδας μας εξακολουθεί να βρίσκεται ακόμα υπό κατοχή. Ο κ. Πιττοκοπίτης σημείωσε ακόμη πως η Τουρκία επιδεικνύει εδώ και δεκαετίες την ίδια αδιάλλακτη στάση και συνεχίζει τον σφετερισμό των περιουσιών μας την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον εποικισμό την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την αξίωση μόνιμης παρουσίας τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο, περιφρονώντας το ευρωπαϊκό κεκτημένο και αγνοώντας το διεθνές δίκαιο.

Σχετικά με τους ήρωες ανέφερε πως σήμερα μνημονεύουμε και τιμούμε τον ήρωα – σύμβολο του αγώνα της ΕΟΚΑ Ευαγόρα Παλληκαρίδη, , τον ήρωα πεσόντα στις μάχες ενάντια στην τουρκική ανταρσία του 1963-1964 Βλαδίμηρο Ηρακλέους , τον ήρωα πεζόντα εν ώρα καθήκοντος Ανδρέα Χριστοδούλου και τον ήρωα πεσόντα κατά την τουρκική εισβολή του 1974 Ηρόδοτο Σάββα , οι οποίοι, με απόλυτη προσήλωση στις αξίες της ελευθερίας , της δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θυσίασαν συνειδητά την ζωή τους για την πατρίδα μας.

Μετά το πέρας του μνημοσύνου ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.