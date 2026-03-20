Ακόμα τέσσερις υποψήφιους ανακοίνωσε το Κίνημα Άλμα - Πολίτες για την Κύπρο

Ακόμα τέσσερις υποψήφιους για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε το Κίνημα Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Πρόκειται για πρόσωπα που ενστερνίζονται και αντανακλούν τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα για αλλαγή της χώρας που πρεσβεύει το Άλμα και που μπορούν να εκπροσωπήσουν την κοινωνία και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος», αναφέρεται.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους υποψήφιους βουλευτές επαρχίας Αμμοχώστου, Λίτσα Δρουσιώτου και Μαρία Φιλίππου και τους υποψήφιους για την επαρχία Πάφου Υποπτέραρχο ε.α. Γαβριήλ Δημητρίου και Πολύβιο Χαραλάμπους.

Πηγή: ΚΥΠΕ