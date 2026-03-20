Τα ΗΑΕ είπαν ότι εξάρθρωσαν «τρομοκρατικό δίκτυο» χρηματοδοτούμενο από Ιράν, Χεζμπολάχ

Οι αρχές ασφαλείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξάρθρωσαν ένα «τρομοκρατικό δίκτυο» που φέρεται να χρηματοδοτείται και να λειτουργεί από τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και τον υποστηρικτή της, το Ιράν, συλλαμβάνοντας τα μέλη του, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων την Παρασκευή. Ανέφερε ότι το δίκτυο, το οποίο λειτουργούσε υπό πλασματική εμπορική κάλυψη, εμπλεκόταν σε «ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και απειλή της εθνικής ασφάλειας» και επιδίωκε να υπονομεύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου καταδίκασε έντονα αυτό που χαρακτήρισε ως «τρομοκρατική συνωμοσία» εναντίον των ΗΑΕ, κατήγγειλε τη φερόμενη εμπλοκή της Χεζμπολάχ και προσέφερε συνεργασία από τις λιβανέζικες αρχές για να διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

Σε μια ανάρτηση στο X, επανέλαβε επίσης μια απόφαση της Κυβέρνησης του Λιβάνου που εκδόθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η οποία απαγορεύει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ και δραστηριότητες της που αφορούν στην ασφάλεια.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από ένα περιστατικό στο Κουβέιτ, όπου οι αρχές δήλωσαν τη Δευτέρα ότι αποκάλυψαν μια ομάδα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και σχεδίαζε πράξεις που αποσκοπούσαν στην υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας. Κατέσχεσαν όπλα, πυρομαχικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς του Κουβέιτ σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, χαρακτηρίζοντάς τους αβάσιμους και επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει παρουσία ή επιχειρησιακά δίκτυα στο Κουβέιτ.

Αξιωματούχοι των Εμιράτων λένε ότι η χώρα δέχτηκε εκατοντάδες επιθέσεις οι οποίες έπληξαν τοποθεσίες όπως εγκαταστάσεις πετρελαίου, λιμάνια και περιοχές κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα. Τα ΗΑΕ αντιτίθενται εδώ και καιρό σε πολιτικές ισλαμιστικές ομάδες.

