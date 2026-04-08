Λάρνακα: Εγκαίνια για το Πολυλειτουργικό - Πήρε παράταση το Παττίχειο Πάρκο

Το μεγαλύτερο πάρκο σε προσφυγικό συνοικισμό της Κύπρου, σ’ ότι αφορά την έκταση και το κόστος, εγκαινιάζεται την Τρίτη, 21 Απριλίου (17.30). Πρόκειται για το Πολυλειτουργικό πάρκο στον οικισμό Τσιακκιλερού, στη Λάρνακα, τα εγκαίνια του οποίου θα τελέσει ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Το νέο πάρκο, το οποίο ήδη έχει παραδοθεί στο Δήμο Λάρνακας, αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο πρασίνου, αναψυχής και δραστηριοτήτων για όλους τους πολίτες. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027» με συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. Σύμφωνα με το Δήμο Λάρνακας, το Πολυλειτουργικό πάρκο Τσιακκιλερού αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση σε υποδομή προσφυγικού οικισμού τα τελευταία χρόνια, με συνολικό προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η λειτουργία του εκτιμάται ότι θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής και της ευρύτερης Λάρνακας. Διαθέτει χώρους αθλοπαιδιών, πρασίνου και αναψυχής, σύγχρονο παιδότοπο, διαδρομές περιπάτου, πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους, πάρκο σκύλων και μικρό ανοιχτό υπαίθριο αμφιθέατρο δυναμικότητας 150 θέσεων. Το αμφιθέατρο μπορεί να φιλοξενήσει πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις. «Στόχος του έργου είναι η αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος και η παροχή στους πολίτες ενός χώρου για περιδιάβαση, άθληση και αναψυχή. Οι διάφορες ζώνες του πάρκου συνδέονται μεταξύ τους με ένα ενιαίο δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, δημιουργώντας μια συνεχή διαδρομή που προσκαλεί τον επισκέπτη να ανακαλύψει κάθε του γωνιά», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας. Επιπρόσθετα, το έργο περιλαμβάνει αντιβανδαλιστικά φωτιστικά νέας τεχνολογίας, ασφαλείς και πλήρως προσβάσιμες υποδομές για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) και υπογειοποιημένες υπηρεσίες κοινής ωφελείας που διασφαλίζουν λειτουργικότητα, ασφάλεια και μακροχρόνια βιωσιμότητα.

Το Παττίχειο Πάρκο

Αντίθετα με το Πολυλειτουργικό πάρκο στο Τσιακκιλερό, πάει ακόμα μερικούς μήνες πίσω η ολοκλήρωση και παράδοση του Παττίχειου πάρκου. Ένα έργο που πέρασε από χίλια μύρια κύματα, καθότι οι αρχικές εργασίες είχαν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από μερίδα δημοτών, κυρίως περίοικων, με αποτέλεσμα να γίνουν δεύτερες σκέψεις και να αποφασιστεί αναθεώρηση των σχεδίων με το «κόψιμο» ορισμένων έργων που αρχικά ήταν προγραμματισμένα να γίνουν. Κι ενώ ο Δήμος Λάρνακας είχε προαναγγείλει την ολοκλήρωση του πάρκου αρχές του 2026 και μετέπειτα τον Απρίλιο, τελικά, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το όλο έργο, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου στάθμευσης επί της λεωφόρου Αρτέμιδος, αναμένεται να παραδοθεί τον ερχόμενο Ιούνιο ή Ιούλιο… Ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας δήλωσε ότι οι καθυστερήσεις που έχουν προκύψει αφορούν, κατά κύριο λόγο, τις αλλαγές που έγιναν στα σχέδια εξαιτίας των παραπόνων που εκφράστηκαν από πολίτες, αλλά και λόγω των περιορισμών που τέθηκαν σε σχέση με τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη πως πρόκειται για μια ευαίσθητη περιοχή (Νatura) που γειτνιάζει με την αλυκή Λάρνακας. Το Παττίχειο πάρκο χωροθετείται σε κρατικό τεμάχιο συνολικής έκτασης 381.609 τετραγωνικών μέτρων. Θεωρείται το μεγαλύτερο αστικό άλσος της Λάρνακας και ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια της προστατευόμενης περιοχής των αλυκών. Θα περιλαμβάνει την αναδιαμόρφωση και την προσθήκη υποδομών, όπως μονοπάτια και διαδρομές, παιδική χαρά, γήπεδα, χώρους αναψυχής και χώρους για αθλητικές δραστηριότητες, ενώ θα υπάρχουν διευκολύνσεις για πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες. Θα έχει εισόδους από διαφορετικά σημεία.