Πετρελαϊκός γίγαντας κατασκευάζει τον δικό του κινητήρα θαύμα - Γιατί μιλά για σούπερ-υβριδική τεχνολογία

Η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σήμερα σε μια μεταβατική φάση, με την ηλεκτροκίνηση να κερδίζει συνεχώς έδαφος και τους κινητήρες εσωτερικής καύσης να βρίσκονται εδώ και καιρό υπό έντονη πίεση μετά τις σχετικές πολιτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, όλο και περισσότερες εταιρείες αναζητούν τη χρυσή τομή, δηλαδή λύσεις που συνδυάζουν αποδοτικότητα, χαμηλότερες εκπομπές και πρακτικότητα, καταφέρνοντας έτσι να δώσουν μορφή στην αυτοκινητοβιομηχανία του αύριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, δυναμική είσοδο στον τομέα επιχειρεί να κάνει η Aramco, η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο και ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας.

Πρόκειται για μια κρατικά ελεγχόμενη εταιρεία της Σαουδική Αραβία, η οποία διαχειρίζεται τα τεράστια αποθέματα υδρογονανθράκων και όλων των αποθεμάτων πετρελαίου της χώρας, όντας για αυτονόητους λόγους μια από τους πιο ένθερμους υπέρμαχους των θερμικών μοτέρ.

Τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις στον τομέα την έχουν ωθήσει στο να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της, επενδύοντας και σε νέες μορφές κινητικότητας, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τον πυρήνα της δραστηριότητάς της

Έτσι, λοιπόν η Aramco έχει στραφεί στις υβριδικές λύσεις. Πιο συγκεκριμένα ,σε συνεργασία με τη Pipo Moteurs, μια εταιρεία με εξειδίκευση στους κινητήρες μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανέπτυξε έναν νέο κινητήρα που έχει σχεδιαστεί εξαρχής για υβριδική χρήση και όχι ως προσαρμογή υπάρχουσας τεχνολογίας.

Ο κινητήρας αυτός ονομάζεται Aramco DHE (Dedicated Hybrid Energy) και πρόκειται για έναν τρικύλινδρο σύνολο 1.6 λίτρων με ηλεκτρικά υποβοηθούμενη υπερτροφοδότηση. Η σχεδίασή του είναι ιδιαίτερα συμπαγής, με τον εκκεντροφόρο τοποθετημένο χαμηλά στο μπλοκ και λειτουργία δύο βαλβίδων ανά κύλινδρο, ενώ απουσιάζει ο μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων.

Για τη μείωση των μηχανικών απωλειών, βασικά κινούμενα μέρη όπως ο στροφαλοφόρος και ο εκκεντροφόρος λειτουργούν σε ρουλεμάν, ενώ τα περιφερειακά συστήματα λειτουργούν ηλεκτρικά, μόνο όταν απαιτείται, χωρίς μόνιμη μηχανική σύνδεση με τον κινητήρα.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη θερμική απόδοση. Ο σχεδιασμός του θαλάμου καύσης, με διάμετρο κυλίνδρου 88 χιλιοστά και διαδρομή εμβόλου 101 χιλιοστά, σε συνδυασμό με άμεσο ψεκασμό και υψηλό στροβιλισμό εισαγωγής, συμβάλλει σε πιο αποδοτική και πλήρη καύση.

Παράλληλα, εξετάζονται ήδη βελτιώσεις όπως αύξηση της σχέσης συμπίεσης από 13:1 σε 15:1 και χρήση τεχνολογίας προθαλάμου καύσης, ενώ στο μέλλον δεν αποκλείεται και η αξιοποίηση υδρογόνου ως καυσίμου.

Η θερμική απόδοση του κινητήρα φτάνει ήδη το 41–42%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για κινητήρα εσωτερικής καύσης, γεγονός που εξηγεί και τον χαρακτηρισμό «σούπερ-υβριδικός».

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της τεχνολογίας παίζει και η συνεργασία της Aramco με τη BYD, επιτρέποντας στην αραβική εταιρεία να αξιοποιήσει τεχνογνωσία πρώτου επιπέδου από τον χώρο των μπαταριών και της ηλεκτροκίνησης με την εμπειρία της στους υδρογονάνθρακες.

Σημειώνεται πως τα πρώτα πρωτότυπα βρίσκονται ήδη σε φάση δοκιμών, ενώ η αρχιτεκτονική του κινητήρα είναι αρθρωτή, επιτρέποντας διαφορετικές εκδόσεις. Έτσι, προβλέπονται από μικρότερα δικύλινδρα σύνολα 1,1 λίτρων έως μεγαλύτερα τετρακύλινδρα και V6 σύνολα έως 3,2 λίτρα.

Σε κάθε διάταξη ,η πλήρης λειτουργία του συστήματος αναδεικνύεται σε συνδυασμό με ηλεκτρικά υποσυστήματα. Το υβριδικό σύστημα DHE ενσωματώνει ηλεκτροκινητήρες στα άκρα του στροφαλοφόρου, με τον θερμικό κινητήρα να λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια.

Μέσω πλανητικού συστήματος γραναζιών, η ισχύς μεταδίδεται απευθείας στους τροχούς, επιτρέποντας στο όχημα να κινείται είτε αποκλειστικά ηλεκτρικά είτε με τη συνδρομή του θερμικού κινητήρα, χωρίς την ανάγκη παραδοσιακού κιβωτίου ή διαφορικού.

Τέλος, να πούμε πως αν και δεν έχουν ανακοινωθεί πλήρη στοιχεία ισχύος, η εταιρεία κάνει λόγο για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 35% σε σχέση με συμβατικούς κινητήρες, ενώ το συνολικό κόστος του υβριδικού συστήματος εκτιμάται ότι μπορεί να μειωθεί έως και 25%.

Η Aramco έχει ήδη κατοχυρώσει τη σχετική τεχνολογία και βρίσκεται σε φάση αναζήτησης συνεργασιών με κατασκευαστές, με στόχο την ευρεία εμπορική αξιοποίηση.

