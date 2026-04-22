Στοχοποίηση και «πόλεμο» καταγγέλλει ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου Φ. Φαίδωνος

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου Φ. Φαίδωνος, ο οποίος με γραπτή του ανακοίνωση κάνει λόγο για «συντονισμένο και ανελέητο πόλεμο» εις βάρος του, με στόχο –όπως υποστηρίζει– την «πολιτική και ηθική» του εξόντωση.

Όπως αναφέρει, η κατάσταση αυτή ξεκίνησε από τις 21 Ιανουαρίου 2026, σημειώνοντας ότι «οι επιτήδειοι βρήκαν πρόσφορο έδαφος το ξηλωμένο κράτος» και εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να τον στοχοποιήσουν.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζει ότι πρόκειται για άτομα που στο παρελθόν «αποκαλύφθηκαν και έμειναν εκτεθειμένοι» μέσα από τη δική του πολιτική δράση και τις καταγγελίες του για «σκάνδαλα, ξέπλυμα και κακοδιαχείριση».

«Τώρα νομίζουν ότι είναι η ώρα να ρίξουν λάσπη στον ανεμιστήρα και ότι κολλήσει», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην υπό εξέλιξη δικαστική υπόθεση, ο ίδιος σημειώνει ότι θα απαντήσει «για τον κάθε ισχυρισμό και για το κάθε δημοσίευμα», δίνοντας ωστόσο προτεραιότητα στην ποινική διαδικασία.

Όπως υποστηρίζει, ενημερώθηκε για την καταχώριση της υπόθεσης εναντίον του «πρώτα από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης», ενώ περιγράφει και τη μεταφορά της υπόθεσης από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού στην Πάφο.

«Σήμερα ήμουν παρών», επισημαίνει, αναφερόμενος στην εκδίκαση της υπόθεσης.

Παράλληλα, εκφράζει ευχαριστίες προς την οικογένειά του «για το δυσανάλογο βάρος που σηκώνει», καθώς και προς όσους του δείχνουν στήριξη.

Δηλώνει, δε, ότι «θα έρθει η ώρα που θα ειπωθούν όλα όπως πρέπει», προσθέτοντας με νόημα ότι «η διαπλοκή δεν είναι ανίκητη».

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, καλεί το κοινό να παρακολουθεί τη δικαστική διαδικασία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα δημοσιεύονται όλες οι λεπτομέρειες της δίκης». Όπως αναφέρει, «μπορεί στο τέλος όλα αυτά να γίνονται για καλό» και «κάτι να διορθωθεί για τη χώρα μας».

Ακολουθεί η Δημόσια Δήλωση Φαίδωνας Φαίδωνος

Από την 21/1/2026 ξεκίνησε ένας συντονισμένος και ανελέητος πόλεμος εναντίον μου με σκοπό την πολιτική και ηθική μου εξόντωση . Οι επιτήδειοι βρήκαν πρόσφορο έδαφος το ξηλωμένο κράτος και εκμεταλλευτήκαν την ευκαιρία και άλλοι με λερωμένα τα χέρια τους να με στοχοποιήσουν με συκοφαντίες. Όλοι αυτοί που κατά καιρούς μέσα από την πολιτική μου δράση το έργο μου και τις δημόσιες καταγγελίες μου για σκάνδαλα, ξέπλυμα και κακοδιαχείριση αποκαλύφθηκαν και έμειναν εκτεθειμένοι τώρα νομίζουν ότι είναι η ώρα να ρίξουν λάσπη στον ανεμιστήρα και ότι κολλήσει. Θα δώσω απαντήσεις για τον κάθε ισχυρισμό και για το κάθε δημοσίευμα. Για τις επιδιώξεις και τα κίνητρα του καθενός. Θα επικεντρωθώ, όμως, πρώτα στην ποινική υπόθεση για την οποία κι εγώ όπως κι εσείς μαθαίνω, πολλά πράγματα όλο αυτό το διάστημα, πρώτα από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Όπως ενημερώθηκα πρώτα από τον τύπο, καταχωρήθηκε εναντίον μου υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού για τις 2 Απριλίου όπου στην συνέχεια ενημερώθηκα ότι αποσύρθηκε και καταχωρήθηκε στην Πάφο για τις 21 Απριλίου και σήμερα ήμουν παρών. Ευχαριστώ την οικογένεια μου για το δυσανάλογο βάρος που σηκώνει. Ευχαριστώ επίσης όλους εσάς για την κατανόηση και τη στήριξη που δείχνετε. Θα έρθει η ώρα που θα ειπωθούν όλα όπως πρέπει. Υπομονή η διαπλοκή δεν είναι ανίκητη. Ας ελπίσουμε ότι θα δημοσιεύονται όλες οι λεπτομέρειες της δίκης. Να την παρακολουθείτε. Πιστεύω ότι αξίζει το ενδιαφέρον σας. Μπορεί στο τέλος όλα αυτά να γίνονται για καλό. Μπορεί κάτι να διορθωθεί για τη χώρα μας.