Στον αέρα το εκλογικό αποτέλεσμα στην Αρμενία: Αμφισβητεί τη νίκη Πασινιάν η φιλορωσική αντιπολίτευση

Αίτημα για ακύρωση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουνίου υπέβαλε την Παρασκευή στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Αρμενίας φιλορωσική συμμαχία της αντιπολίτευσης, αμφισβητώντας το αποτέλεσμα της αναμέτρησης που ανέδειξε νικητή το κυβερνών κόμμα του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, την αίτηση κατέθεσε το κόμμα Δυνατή Αρμενία. Ο Αράμ Βαρντεβανιάν, στέλεχος του κόμματος, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Ερεβάν ότι η προσφυγή κατατέθηκε μετά τις καταγγελίες κομμάτων της αντιπολίτευσης για παρατυπίες κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Η Δυνατή Αρμενία εξασφάλισε ποσοστό 23,2% στις εκλογές, προβάλλοντας ένα φιλοεπιχειρηματικό πρόγραμμα και υποστηρίζοντας τη διατήρηση των παραδοσιακά στενών σχέσεων της χώρας με τη Ρωσία, από την οποία η Αρμενία προμηθεύεται μεγάλο μέρος των ενεργειακών της αναγκών.

Αντίθετα, το κυβερνών κόμμα Πολιτικό Συμβόλαιο του Νικόλ Πασινιάν συγκέντρωσε 49,8% των ψήφων και επικράτησε των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία στην πλειονότητά τους τάσσονται υπέρ στενότερων δεσμών με τη Μόσχα. Από την ανάληψη της εξουσίας το 2018, ο Πασινιάν έχει κινηθεί προς την ενίσχυση των σχέσεων της Αρμενίας με δυτικές χώρες.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει τα τελικά αποτελέσματα την Κυριακή. Ωστόσο, την Πέμπτη προχώρησε στην ακύρωση των αποτελεσμάτων σε δύο εκλογικά τμήματα, επικαλούμενη την παρουσία και συγκέντρωση στρατιωτικού προσωπικού μετά το κλείσιμο της ψηφοφορίας, σύμφωνα με αρμενικά μέσα ενημέρωσης.

Η απόφαση αυτή επηρέασε το αποτέλεσμα της Ευημερούσας Αρμενίας, ενός ακόμη κόμματος της αντιπολίτευσης, το οποίο υποχώρησε κάτω από το εκλογικό όριο του 4% που απαιτείται για είσοδο στο κοινοβούλιο, όπως υποστήριξε ο αρχηγός του κόμματος.

Παράλληλα, κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν ότι πριν από τις εκλογές πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις που στόχευσαν υποψηφίους και υποστηρικτές τους, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, επηρέασε το πολιτικό κλίμα ενόψει της κάλπης.

Από την πλευρά τους, οι διεθνείς παρατηρητές που παρακολούθησαν την εκλογική διαδικασία αναγνώρισαν ότι υπήρξαν καταγγελίες για εξαγορά ψήφων και άλλες παραβιάσεις, ωστόσο σημείωσαν ότι η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά στη συντριπτική πλειονότητα των εκλογικών τμημάτων, σύμφωνα με το Reuters.