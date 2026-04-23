Στη Βουλή σήμερα η επιδείνωση της κρίσης του αφθώδους πυρετού

Ως αποτέλεσμα των ανησυχιών, που έχει προκαλέσει στον κτηνοτροφικό κλάδο η αδυναμία συγκράτησης του αφθώδους πυρετού, με τα κρούσματα να έχουν φτάσει τα 102, τις θανατώσεις ζώων (βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίροι) τις 57.000, ώστε να αποτελεί παρελθόν άνω του 10% του ζωικού κεφαλαίου και τις μολυσμένες ζώνες να εκτείνονται από τη Λάρνακα μέχρι τη δυτική Λευκωσία, συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας.

«Πέρα από τις παραλείψεις, φαίνεται ότι τα μέτρα που λήφθηκαν μέχρι σήμερα δεν ήταν αρκετά. Άρα θα πρέπει να γίνει μία αναθεώρηση ως προς το πώς προχωράμε στη συνέχεια» δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Γαβριήλ. «Δεν είμαστε στο παρά ένα, αλλά στο συν ένα», τόνισε.

Επίσης είπε ότι στη συνεδρίαση θα τεθεί το ζήτημα των αποζημιώσεων, γιατί, πρόσθεσε, «δεν μπορούν να περιμένουν ούτε οι δόσεις των κτηνοτρόφων ούτε τίποτα άλλο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει η εκτελεστική εξουσία», τόνισε.

Μεταξύ άλλων, κλήθηκαν ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας και ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε, σύμφωνα με το θέμα της συνεδρίασης, να δώσουν απαντήσεις για «τα πρόσφατα κρούσματα αφθώδους πυρετού, τα μέτρα εξάπλωσης της νόσου και τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων, των οποίων ο κύκλος εργασίας επηρεάστηκε».

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας το Υπουργείο Γεωργίας αναμένεται να ανακοινώσει νέα δραστικά μέτρα, ως ανάχωμα απέναντι στην ανθρωπογενή διασπορά του αφθώδους πυρετού. Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο ρεπορτάζ, τα μέτρα ετοιμάζει η επιδημιολογική ομάδα επιστημόνων, που συστάθηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης.