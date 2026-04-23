Υπόθεση «Σάντη»: Στο Ανώτατο τα βλέμματα σήμερα για το αίτημα Κληρίδη - Europol και FBI καθορίζουν τις εξελίξεις

Παράλληλα και προς όλες τις κατευθύνσεις συνεχίζονται οι έρευνες από την Αστυνομία σε σχέση με τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη και το θέμα που απασχολεί για περισσότερο από τρεις βδομάδες. Οι ανακριτές της Αστυνομίας, «τρέχουν» όλες τις άλλες πτυχές που σχετίζονται με την πολυσύνθετη υπόθεση που διερευνούν και βρίσκονται στο ακουστικό για τα αποτελέσματα από το δικανικό εργαστήρι της Europol.

Σε ό,τι αφορά στο ειδικό κλιμάκιο του FBI, η κάθοδός τους στην Κύπρο αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ώστε να συμβάλουν και αυτοί με την τεχνογνωσία και την εμπειρογνωμοσύνη τους στην επίσπευση των ερευνών.

Το συγκεκριμένο κλιμάκιο του FBI θα εστιάσει σε επιμέρους θέματα, τα οποία κρίνονται ως σημαντικά για συμπλήρωση του ανακριτικού έργου. Αφότου αξιολογήσουν το μαρτυρικό υλικό, το περιεχόμενο των καταθέσεων που λήφθηκαν και ενημερωθούν από τους ανακριτές της υπόθεσης, θα εξετάσουν για παράδειγμα τι συμπεράσματα προκύπτουν από τις συμπεριφορές είτε της ίδιας της «Σάντης», είτε των προσώπων που αναφέρθηκαν μέχρι σήμερα στην υπόθεση, είτε ακόμη και για πρόσωπα τα οποία αναφέρονται σε μηνύματα ή σε ηχητικά.

Για τη συμβολή του FBI στις έρευνες αναφέρθηκε σε χθεσινές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος ο οποίος είπε ότι είναι σε επικοινωνία ο Αρχηγός Αστυνομίας μαζί τους, ώστε να καθοριστεί το συντομότερο η ημερομηνία άφιξής τους. Σύμφωνα με τον κ. Βύρωνος δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για τον αριθμό των μελών του κλιμακίου του FBI που θα έρθουν στην Κύπρο. Αναφερόμενος στον ρόλο τους, ο κ. Βύρωνος ξεκαθάρισε ότι η ουσιαστική συνεργασία θα ξεκινήσει με την άφιξη των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι -όπως είναι ειδικοί σε θέματα ανάλυσης καταθέσεων και θα συνδράμουν ακριβώς σε αυτόν τον τομέα. «Δεν υπάρχει εκτίμηση για τη διάρκεια παραμονής τους. Ο λόγος που ζητούμε αυτή τη συνεργασία είναι για να μπορέσουμε σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσουμε τη διερεύνηση», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας. Σχολίασε επίσης ότι το συγκεκριμένο τμήμα του FBI διαθέτει «εξειδίκευση δεκαετιών στον τρόπο αξιολόγησης καταθέσεων και του μαρτυρικού υλικού σε σοβαρές υποθέσεις», προσθέτοντας ότι -αν και δεν είναι ακόμη σαφής ο ακριβής τρόπος συμβολής τους στην παρούσα υπόθεση- «σίγουρα έχουν κάποια εργαλεία και μεθόδους, που φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα και θα μας κατατοπίσουν».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας δήλωσε επίσης ότι τα πορίσματα των ερευνών δεν θα δημοσιοποιηθούν. «Δεν νομίζω να είναι προς δημοσιοποίηση το τελικό αποτέλεσμα», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα ευρήματα ενδέχεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας, χωρίς να δοθούν αυτούσια στη δημοσιότητα.

Και μία... νοσηλεία

Στο μεταξύ, νέα πτυχή στις έρευνες απασχολεί την Αστυνομία τις τελευταίες ημέρες και αφορά στη νοσηλεία σε ψυχιατρική μονάδα, ατόμου από το στενό οικογενειακό περιβάλλον προσώπου το όνομα του οποίου αναφέρθηκε αρκετές φορές στην υπόθεση «Σάντη». Οι εξελίξεις για αυτή την πτυχή λαμβάνουν διαστάσεις με διάφορες αναρτήσεις στο διαδίκτυο, χωρίς επίσημα να έχει διασαφηνιστεί κατά πόσον προκύπτει διασύνδεση ή όχι με την υπό διερεύνηση υπόθεση. Παράλληλα, αναμένονται και τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς συγκεκριμένων προσώπων.

Από ντοκιμαντέρ

Σε μια άλλη εξέλιξη, το γερμανόφωνο ηχητικό που περιλαμβάνεται σε ηχητικό μήνυμα, που αποδίδεται στη «Σάντη» δεν είναι αυθεντικό, αλλά προέρχεται από το ντοκιμαντέρ «Venezuela - Das bittere Erbe des Hugo Chávez - Doku - ARTE (2019)», όπως ισχυρίστηκε χθες ο ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας και δικανικός πραγματογνώμονας Ντίνος Παστός. Σε ανάρτηση στο Facebook ο κ. Παστός υποστηρίζει ότι η φωνή που ακούγεται να μιλά στα γερμανικά στο ηχητικό μήνυμα της «Σάντη» υπήρχε σε ντοκιμαντέρ στο λεπτό 43:35. Μάλιστα παραπέμπει σε συγκεκριμένο μέρος του ντοκιμαντέρ όπου η φωνή και τα λόγια δεν διαφέρουν με αυτά που ακούγονται στο ηχητικό μήνυμα της «Σάντη».

Σήμερα στο Ανώτατο

Σήμερα το πρωί στο Ανώτατο, θα παραθέσει τα επιχειρήματά της η νομική ομάδα του Νίκου Κληρίδη, στο πλαίσιο του αιτήματος που καταχωρήθηκε μέσω του i-justice για έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στην οικία και στο γραφείο του δικηγόρου. Το Δικαστήριο αφότου ακούσει την επιχειρηματολογία των δικηγόρων του κ. Κληρίδη, θα αποφασίσει και θα ενημερώσει εάν θα εκδώσει αυθημερόν την απόφαση ή τις επόμενες μέρες. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ακύρωσης του εντάλματος έρευνας, οποιοδήποτε στοιχείο λήφθηκε είτε από ηλεκτρονικές συσκευές είτε από οπουδήποτε αλλού, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη και θα θεωρείται ως προϊόν που λήφθηκε από παράνομη διαδικασία.