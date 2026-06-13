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Κυπριακό: Στην Άγκυρα στρέφονται τα βλέμματα - Καθοριστικό τετ α τετ Ολγκίν και Φιντάν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μετά τη Λευκωσία η κ. Ολγκίν θα επισκεφτεί την Άγκυρα και θα συναντηθεί με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Την Τετάρτη, στην Αθήνα, θα δει τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η συνάντηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν τη Δευτέρα, θα είναι καθοριστικής σημασίας, ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Όπως ανέφεραν οι πηγές, οι κινήσεις και του ίδιου του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία τον Μάρτιο συζήτησε το Κυπριακό με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και της κ. Ολγκίν, δείχνουν ότι γίνεται αντιληπτό ότι δίνεται βαρύτητα στις συνεννοήσεις με την Άγκυρα, καθώς κρίνεται ότι η στάση της Τουρκίας είναι αυτή που σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσει τα επόμενα βήματα.

Ως εκ τούτου, η συνάντηση της κ. Ολγκίν με τον κ. Φιντάν τη Δευτέρα, στην Τουρκία, κρίνεται καθοριστική.

Αξιολογώντας την επίσκεψη Ολγκίν στην Κύπρο, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι επαφές που έγιναν ήταν παραγωγικές και αποτελούσαν την πρώτη φάση της εντατικοποίησης της προεργασίας για μια διευρυμένη άτυπη συνάντηση. «Η προσέγγιση με βάση την οποία κινείται η προεργασία είναι η διαφύλαξη των συγκλίσεων. Στόχος είναι να υπάρξει η επόμενη διευρυμένη τέλος Ιουλίου-αρχές Αυγούστου, για να αποφασιστεί η επανέναρξη των συνομιλιών», ανέφεραν οι πηγές στο ΚΥΠΕ.

Σε ερώτηση κατά πόσον υπάρχει ένδειξη αν η τουρκοκυπριακή πλευρά εμμένει στη θέση δύο κρατών, οι ίδιες  πηγές ανέφεραν ότι οι συζητήσεις με την κ. Ολγκίν αφορούσαν ένα κράτος.

Το πρόγραμμα των επόμενων επαφών της Ολγκίν

Μετά τη Λευκωσία η κ. Ολγκίν θα επισκεφτεί την Άγκυρα και θα συναντηθεί με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Την Τετάρτη, στην Αθήνα, θα δει τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ακολούθως, θα επιστρέψει στη χώρα της και περί τα τέλη Ιουνίου αναμένεται να επιστρέψει στην Ευρώπη, αρχικά στις Βρυξέλλες για επαφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη συνέχεια ξανά στην Κύπρο, για συνέχιση των επαφών.

Έπειτα από αυτόν τον νέο γύρο επαφών αναμένεται ότι το επόμενο βήμα θα είναι η σύγκληση της διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό, νοουμένου ότι ικανοποιηθεί ο Γενικός Γραμματέας ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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