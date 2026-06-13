Νέα εποχή για την αιμοδοσία στην Κύπρο με πενταετή στρατηγικό σχεδιασμό

Η Εθνική Στρατηγική για το Αίμα αποτελεί εργαλείο ουσιαστικής μεταρρύθμισης και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και το Υπουργείο θα τη μελετήσει προσεκτικά και θα προχωρήσει στα αναγκαία βήματα για την εφαρμογή της, είπε το πρωί του Σαββάτου ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, στον χαιρετισμό του σε εργαστήρι παρουσίασης της Εθνικής Στρατηγικής για το Αίμα, που διοργανώθηκε, στο πλαίσιο των εορτασμών της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη, που τιμάται στις 14 Ιουνίου.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Εθνική Στρατηγική για το Αίμα είναι μία σημαντική πρωτοβουλία που θέτει στο επίκεντρο την ασφάλεια των ασθενών, την επάρκεια και ποιότητα του αίματος, την προστασία δοτών και ληπτών και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανθεκτικού συστήματος υπηρεσιών αίματος για τη χώρα.

"Το αίμα είναι ένας μοναδικός και αναντικατάστατος ανθρώπινος πόρος. Πίσω από κάθε μονάδα αίματος βρίσκεται ένας εθελοντής αιμοδότης που προσφέρει ανιδιοτελώς, ενώ μπροστά της βρίσκεται ένας ασθενής που έχει ανάγκη από θεραπεία, ελπίδα και ασφάλεια. Η επάρκεια και η ασφαλής διαχείριση του αίματος αποτελούν βασικούς δείκτες ποιότητας κάθε συστήματος υγείας και απαιτούν συνεχή σχεδιασμό, οργάνωση και παρακολούθηση", ανέφερε.

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι η Κύπρος δικαιολογημένα αισθάνεται περήφανη για τη μακρόχρονη παράδοση της εθελοντικής, μη αμειβόμενης αιμοδοσίας. "Οι αιμοδότες μας έχουν καταστήσει τη χώρα μας πρότυπο διεθνώς, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δύναμη της κοινωνικής αλληλεγγύης και της συλλογικής ευθύνης", είπε, ευχαριστώντας, εκ μέρους της Πολιτείας, τους εθελοντές αιμοδότες.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η αιμοδοτική συνείδηση χρειάζεται συνεχή ενίσχυση και στήριξη μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα που αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσφορά κάθε αιμοδότη. "Η ανάγκη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Η Κύπρος διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς ατόμων με θαλασσαιμία διεθνώς, ενώ σημαντικές ανάγκες μετάγγισης έχουν και ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο και άλλες χρόνιες παθήσεις. Για τους ανθρώπους αυτούς, η πρόσβαση σε ασφαλές και επαρκές αίμα αποτελεί προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής τους", ανέφερε.

Όπως υπογράμμισε, η νέα Εθνική Στρατηγική για το Αίμα ανταποκρίνεται σε αυτή την πραγματικότητα και στηρίζεται σε πέντε βασικούς άξονες: τη διασφάλιση επαρκούς και ασφαλούς αίματος για όλους τους ασθενείς, την περαιτέρω ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας, την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων, την αναβάθμιση της ποιότητας και της εποπτείας των υπηρεσιών αίματος και την πλήρη εναρμόνιση με τις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις και τις επιστημονικές εξελίξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, "επιδιώκουμε καλύτερη παρακολούθηση των αποθεμάτων, αποτελεσματικότερο συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων", είπε. Παράλληλα, σημείωσε ότι προωθούνται οι αρχές του Patient Blood Management, ώστε να διασφαλίζεται η ορθολογική χρήση του αίματος, να περιορίζονται οι αχρείαστες μεταγγίσεις και να βελτιώνονται τα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Ιδιαίτερη σημασία, συνέχισε, έχει και η εναρμόνιση με τον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό SoHO, ο οποίος εισάγει υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας, εποπτείας και διαφάνειας για τις ουσίες ανθρώπινης προέλευσης. Η εφαρμογή του αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος αίματος, σημείωσε.

"Σε μια εποχή αυξανόμενων προκλήσεων για τα συστήματα υγείας, η ανθεκτικότητα του συστήματος αίματος συνδέεται άμεσα με τη δημόσια υγεία και την κοινωνική προστασία. Γι’ αυτό το Υπουργείο Υγείας αντιμετωπίζει τη Στρατηγική αυτή ως εργαλείο ουσιαστικής μεταρρύθμισης και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού", ανέφερε, προσθέτοντας ότι η επιτυχία της προϋποθέτει τη συνεργασία όλων: του Υπουργείου Υγείας, του Κέντρου Αίματος, των Τραπεζών Αίματος, των επαγγελματιών υγείας, των οργανώσεων ασθενών, των εθελοντικών οργανώσεων και της επιστημονικής κοινότητας. "Μόνο μέσα από κοινή προσπάθεια μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα σύστημα αντάξιο των αναγκών των πολιτών", είπε.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε τη δρα Ανδρούλλα Ελευθερίου για την καθοριστική συμβολή της στη διαμόρφωση της Στρατηγικής, και στην Προϊστάμενη του Κέντρου Αίματος Άντρη Παναγιώτου, την Υπεύθυνη των Τραπεζών Αίματος α Μαρία Αδάμου, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου.

"Το Υπουργείο Υγείας θα μελετήσει με τη δέουσα σοβαρότητα τις προτεραιότητες της Στρατηγικής και θα προχωρήσει στα αναγκαία βήματα για την εφαρμογή της, με γνώμονα την επιστημονική τεκμηρίωση, τη χρηστή διαχείριση και, πάνω απ’ όλα, τις ανάγκες των ασθενών", σημείωσε ο Υπουργός.

Καταληκτικά, είπε ότι η Κύπρος έχει σήμερα την ευκαιρία να συνδυάσει την ισχυρή παράδοση εθελοντικής αιμοδοσίας με μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή και ασθενοκεντρική πολιτική για το αίμα. "Με σεβασμό προς τους αιμοδότες μας και ευθύνη απέναντι στους ασθενείς μας, προχωρούμε στο επόμενο βήμα", ανέφερε.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ