Η Κύπρος είναι η μόνη χώρα της ΕΕ όπου τα κορίτσια ξεπερνούν τα αγόρια στη συγγραφή κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού

Η Κύπρος είναι το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου τα κορίτσια ηλικίας 16 έως 19 ετών καταγράφουν υψηλότερο ποσοστό από τα αγόρια στη συγγραφή κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Eurostat, στην Κύπρο το ποσοστό των κοριτσιών που δήλωσαν ότι έγραψαν κώδικα κατά τους τρεις μήνες πριν από την έρευνα ήταν υψηλότερο κατά 4,3% σε σύγκριση με τα αγόρια της ίδιας ηλικιακής ομάδας.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 10% των κοριτσιών ηλικίας 16-19 ετών ανέφερε ότι είχε γράψει κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού το τρίμηνο πριν από την έρευνα για χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε νοικοκυριά και από άτομα, έναντι 19,8% των αγοριών. Συνολικά, το αντίστοιχο ποσοστό για όλους τους νέους χρήστες του διαδικτύου σε αυτή την ηλικιακή ομάδα διαμορφώθηκε στο 14,9%. Στην περίπτωση της Κύπρου, το συνολικό ποσοστό ανέρχεται στο 3,84%, για τα κορίτσια στο 6,29%, ενώ για τα αγόρια στο 2,02%.

Η Eurostat αναφέρει ότι χάσμα υπέρ των αγοριών καταγράφηκε σε όλα τα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, με εξαίρεση την Κύπρο. Οι μεγαλύτερες διαφορές καταγράφηκαν στην Πορτογαλία με 26,6%, στο Βέλγιο με 17,9% και στη Σλοβακία με 17,4%, ενώ οι μικρότερες στη Βουλγαρία με 0,2%, στη Λετονία με 1,6% και στη Ρουμανία με 2,4%.

Παράλληλα, τα κορίτσια ηλικίας 16-19 ετών στην ΕΕ εμφανίζουν συνολικά υψηλότερες δεξιότητες δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

Ειδικότερα, το 79,2% δήλωσε ότι αντέγραψε ή μετέφερε αρχεία μεταξύ φακέλων, συσκευών ή στο cloud, το 75,2% χρησιμοποίησε λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, το 71,4% δημιούργησε αρχεία που συνδυάζουν κείμενο, εικόνες, πίνακες, γραφήματα, κινούμενα σχέδια ή ήχο, ενώ το 62,4% επεξεργάστηκε φωτογραφίες, βίντεο ή αρχεία ήχου.

Επιπλέον, το 52,0% χρησιμοποίησε λογισμικό υπολογιστικών φύλλων, ενώ το 24,4% ανέφερε ότι χρησιμοποίησε προηγμένες λειτουργίες αυτού του λογισμικού για οργάνωση, ανάλυση ή τροποποίηση δεδομένων.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τα κορίτσια κατέγραψαν υψηλότερα ποσοστά από τα αγόρια σε τέσσερις δραστηριότητες: επεξεργασία φωτογραφιών, βίντεο ή ήχου, χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, δημιουργία αρχείων που συνδυάζουν διαφορετικά στοιχεία και αντιγραφή ή μεταφορά αρχείων.

