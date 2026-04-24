Υπόθεση «Σάντη»: Εξετάζουν διασύνδεση με διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας σε συγγενικό πρόσωπο του πρώην δικαστή

Ν έα τροπή στις έρευνες για την υπόθεση «Σάντη» ενδέχεται να δώσει η εξέλιξη σε σχέση με διάταγμα που εξασφαλίστηκε την περασμένη εβδομάδα για υποχρεωτική νοσηλεία συγκεκριμένου προσώπου στο ψυχιατρείο.

Πρόκειται για πρόσωπο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του πρώην Δικαστή Μιχαλάκη Χριστοδούλου. Η διαδικασία στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έλαβε χώρα την περασμένη βδομάδα. Ο ίδιος ο πρώην Δικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε και εξασφάλισε προσωρινό διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας για το συγγενικό του πρόσωπο. Η αίτηση καταχωρήθηκε από τον ίδιο τον πρώην Δικαστή, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο στην Λευκωσία, για τη συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία. Ενώπιον του επαρχιακού Δικαστή Παύλου Αγαπητού, τέθηκε και έκθεση από ιατρό για υποστήριξη του αιτήματος. Με βάση τα όσα τέθηκαν ενώπιον του, το δικαστήριο εξέδωσε το προσωρινό διάταγμα για υποχρεωτική νοσηλεία. Ακολούθως, το συγγενικό πρόσωπο του πρώην Δικαστή μεταφέρθηκε σε ειδική πτέρυγα του νοσοκομείου Αθαλάσσας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, έχει τεθεί ενώπιον της ανακριτικής ομάδας που εξετάζει την υπόθεση «Σάντη», με διακριτικούς χειρισμούς λόγω των ευαίσθητων δεδομένων της υπόθεσης. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται κατά πόσο αυτή η πτυχή, ενδέχεται να επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την υπόθεση. Εντοπίστηκε επίσης, λογαριασμός με ψευδώνυμο, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ», η οποία φέρεται να ανήκει στο συγγενικό πρόσωπο του πρώην Δικαστή. Στο μικροσκόπιο των ανακριτών, είναι οι αναρτήσεις στον συγκεκριμένο λογαριασμό, μετά τη δημοσίευση των ισχυρισμών από τον Μακάριο Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντη». Από μια πρώτη ανάγνωση των αναρτήσεων, προκύπτουν αντιφάσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά στην άποψη του χρήστη του λογαριασμού για όσα μονοπωλούν το ενδιαφέρον τις τελευταίες βδομάδες.

Ο νόμος

Σε σχέση με τη διαδικασία για παροχή υποχρεωτικής νοσηλείας στον περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμο του 1997 προβλέπεται ότι:

Yποβάλλεται αίτηση στο δικαστήριο από τον προσωπικό αντιπρόσωπο του ασθενούς για την έκδοση διατάγματος προσωρινής νοσηλείας ασθενούς. Σε περίπτωση που ο προσωπικός αντιπρόσωπος δεν υποβάλει αίτηση ή δεν δύναται να εντοπιστεί, την αίτηση υποβάλλει η αστυνομία, ή κοινωνικός λειτουργός. Η αίτηση πρέπει να υποστηρίζεται από ψυχιατρική γνωμάτευση σχετικά με την αναγκαιότητα της παροχής νοσηλείας Το διάταγμα προσωρινής νοσηλείας έχει διάρκεια μέχρι δύο βδομάδες Το δικαστήριο κατά την έκδοση του διατάγματος ορίζει ημερομηνία κατά την οποία εξετάζει κατά πόσο επιβάλλεται ή όχι η έκδοση διαρκούς νοσηλείας

Επιφυλάχθηκε η απόφαση

Σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες εξελίξεις στην υπόθεση «Σάντη», ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου αγόρευσαν χθες οι δικηγόροι του Νίκου Κληρίδη για υποστήριξη του αιτήματος για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στην οικία και το γραφείο του, ενώ ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση μετά από κατάθεση που έδωσε στους ανακριτές της Αστυνομίας.

Κατά τη χθεσινή διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο, εκ μέρους της νομικής ομάδας που εκπροσωπεί τον Νίκο Κληρίδη, αναπτύχθηκε η επιχειρηματολογία στην οποία ζητείται η άδεια για καταχώριση αίτησης έκδοσης προνομιακού εντάλματος certiorari για ακύρωση του εντάλματος έρευνας που είχε εξασφαλίσει η Αστυνομία.

Εάν το Δικαστήριο καταλήξει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για παραχώρηση άδειας, θα ακολουθήσει η καταχώρηση της κυρίως αίτησης. Σε σχέση με το πρώτο σκέλος της διαδικασίας, το δικαστήριο θα ανακοινώσει την απόφασή του τις επόμενες ημέρες.

Στην προφορική του αγόρευση, ο Χρίστος Κληρίδης έκανε λόγο για «πολύ σημαντική» υπόθεση, καθώς, όπως σημείωσε, αφορά έρευνα σε δικηγορικό περιβάλλον, προσθέτοντας πως τίθενται κρίσιμα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και επαγγελματικού απορρήτου.

Τοποθέτηση Αναστασιάδη

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια για ότι αφορά την υπόθεση «Σάντη» και την κατάθεση που έδωσε στους ανακριτές της Αστυνομίας.

Σε παρέμβασή του στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, ανέφερε ότι, έδωσε κατάθεση διάρκειας περίπου 45 λεπτών έως μιας ώρας, στα μέλη της ανακριτικής ομάδας που τον επισκέφθηκαν στη Λεμεσό. Ερωτηθείς για το περιεχόμενο της κατάθεσής του, είπε ότι έδωσε κατάθεση «για όσα γίνεται αναφορά στη μυθοπλασία που υιοθέτησε ο κ. Δρουσιώτης».

Ο τέως Πρόεδρος απέρριψε τους ισχυρισμούς για επισκέψεις και συνομιλίες με τον κ. Μιχαλάκη Χριστοδούλου στην οικία του. «Ουδέποτε είχαμε τέτοιες οικογενειακές σχέσεις για να ανταλλάξουμε επισκέψεις. Ουδέποτε παρουσιάστηκε στο σπίτι μου ο άνθρωπος», υποστήριξε, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι οι ισχυρισμοί αυτοί υιοθετήθηκαν και προβλήθηκαν σκόπιμα για προεκλογικούς λόγους.

Για το πολυσυζητημένο θέμα της αδελφότητας των Ροδόσταυρων και τους ισχυρισμούς για συμμετοχή του, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε πλήρη άγνοια. Χαρακτηριστικά απάντησε: «Η μόνη αδελφότητα που γνωρίζω είναι η αδελφότητα των ανάρμοστων, η οποία πρόκειται για μια συγκεκριμένη ομάδα που υποσκάπτει το κράτος και τους θεσμούς», περιλαμβάνοντας σε αυτήν όσους υιοθέτησαν τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη.

Από τις τοποθετήσεις του τέως Προέδρου δεν έλειψαν και οι αναφορές για τον Μακάριο Δρουσιώτη. Μεταξύ άλλων, έκανε αναφορά για ανακρίβειες και αντιφάσεις στα βιβλία του. Υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί καταρρέουν ο ένας μετά τον άλλο και σημείωσε πως ο ίδιος έχει ήδη απαντήσει με το δικό του βιβλίο στο οποίο, όπως είπε, καταρρίπτει τους ισχυρισμούς με τεκμήρια και όχι απλά επιχειρήματα. Εξέφρασε, τέλος, την άποψη ότι η αλήθεια θα λάμψει αργά ή γρήγορα και πως οι έρευνες της Αρχής κατά της Διαφθοράς θα δείξουν το μέγεθος των «ψευδών» που έχουν προβληθεί, παρά το γεγονός ότι οι διαδικασίες αυτές είναι πολυδάπανες και χρονοβόρες.