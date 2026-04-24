Αθέτησαν την υπόσχεση τους και έκλεισαν δρόμους οι κτηνοτρόφοι - Έμφραγμα για το «έτσι θέλω»

Σε ναυάγιο οδηγήθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της υπουργού Γεωργίας και της αντιπροσωπείας των αγανακτισμένων κτηνοτρόφων στη Λευκωσία. Μετά από τετράωρη συζήτηση στα γραφεία του υπουργείου και την ίδια ώρα που δεκάδες κτηνοτρόφων ανέμεναν στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς στη Λάρνακα την κατάληξη, με κατά διαστήματα κλείσιμο και άνοιγμα του δρόμου σαν μοχλό πίεσης, η τριμελής αντιπροσωπεία στο τέλος δεν πείστηκε από τη Μαρία Παναγιώτου και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους για το αδύνατο του αιτήματος τερματισμού των καθολικών θανατώσεων ζώων λόγω του αφθώδους πυρετού, καθώς, όπως τους τονίστηκε, «αποτελεί νομική υποχρέωση που απορρέει από τον ευρωπαϊκό κανονισμό και η μη τήρηση του κανονισμού ελλοχεύει κινδύνους εξόδου της Κύπρου από την ενιαία αγορά, με αναμενόμενες αρνητικές συνέπειες».

«Εξηγήσαμε στους κτηνοτρόφους τον τρόπο διαμόρφωσης και καταβολής των αποζημιώσεων, καθώς οι πληρωμές ξεκίνησαν από τον περασμένο Μάρτιο, ενώ καλέσαμε σε διάλογο, συνεργασία και πιστή τήρηση των μέτρων, καθώς αυτό αποτελεί τη μόνη οδό για αποτροπή της διασποράς του ιού και διάσωση της κτηνοτροφίας του τόπου μας», δήλωσε μετά τη συνάντηση ο γενικός διευθυντής του υπουργείου, Ανδρέας Γρηγορίου. «Επαναλήφθηκε και το ότι οι αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης είναι στο τραπέζι αλλά η εφαρμογή των πρωτοκόλλων και η συνεργασία αποτελούν μονόδρομο για την προστασία της κτηνοτροφίας μας μακροπρόθεσμα», είπε εξάλλου.

Όπως δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης η Στέλλα Πέτρου, εκ των διαμαρτυρόμενων κτηνοτρόφων, ενημέρωσαν τους κτηνοτρόφους στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς ότι δεν έγινε αποδεκτό το αίτημά τους για τερματισμό των θανατώσεων των ζώων, για να προσθέσει ότι «δυστυχώς θα υπάρξει κλιμάκωση των μέτρων». Σύμφωνα με την κ. Πέτρου, από την πλευρά της η υπουργός ζήτησε να σταματήσει η διαμαρτυρία στον κόμβο Ριζοελιάς, ενώ το κύριο αίτημα των κτηνοτρόφων ήταν να σταματήσουν οι θανατώσεις.

Επικριτικές οι αγροτικές οργανώσεις

Το πρωί στη Βουλή οι αγροτικές οργανώσεις, σύσσωμες, κράτησαν σκληρή στάση απέναντι στους διαμαρτυρόμενους κτηνοτρόφους. Ο Πανικός Χάμπας, γενικός γραμματέας της ΕΚΑ, διεμήνυσε ότι το αγροτικό κίνημα συμπεριφέρεται υπεύθυνα επιλέγοντας τον διάλογο στη Βουλή και όχι τον δρόμο. Ο Μιχάλης Λύτρας, επίτιμος πρόεδρος της ΠΕΚ, χαρακτήρισε ανεύθυνη τη συγκέντρωση στη Ριζοελιά, καταγγέλλοντας ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των κτηνοτρόφων για προεκλογικούς σκοπούς. Ο Τάσος Γιαπάνης, γενικός γραμματέας του Παναγροτικού, τόνισε την κρισιμότητα του ζητήματος, ζητώντας τεκμηρίωση και όχι τυφλές αντιδράσεις. Ο Λάμπρος Αχιλλέως, πρόεδρος του Ευρωαγροτικού, είπε ότι «δεν επιτρέπεται 200 κτηνοτρόφοι να μολύνουν ολόκληρη την Κύπρο».

Παραδοχή του υπουργείου ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας

Η αδυναμία συγκράτησης του αφθώδους πυρετού, καθώς δύο μήνες μετά το πρώτο κρούσμα οι μολυσμένες μονάδες έχουν φτάσει τις 104, οι θανατώσεις τις 57.000 και οι μολυσμένες ζώνες τις τρεις, από τη Λάρνακα μέχρι τη δυτική Λευκωσία, απασχόλησε εκτάκτως το πρωί της Πέμπτης την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας, λίγες ώρες προτού διαλυθεί η Βουλή ενόψει εκλογών, αλλά και στη έναρξη των κινητοποιήσεων από ομάδες κτηνοτρόφων στη Λάρνακα.

«Πράγματι η κρίση αυτή είναι πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα και το υπουργείο συμμερίζεται τις ανησυχίες, καθώς ο ιός δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τον κύκλο του», παραδέχθηκε ο γ.δ. του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, μετά από επικρίσεις από τους βουλευτές σε σχέση με τη διαχείριση της κρίσης και την έκφραση ανησυχίας για την επόμενη μέρα. Αφού σημείωσε ότι το μέτωπο είναι πολύ δύσκολο και υπάρχει ένας αόρατος εχθρός, στη μάχη με τον οποίο «δεν είμαστε όλοι απέναντι στον άλλο», τόνισε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν στα πρωτόκολλα, για να σωθεί το ζωικό κεφάλαιο. Σύμφωνα με τον κ. Γρηγορίου πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στους επιστήμονες και τους κτηνιάτρους.

Την ίδια ώρα αναγνώρισε ότι τις τελευταίες μέρες ο αριθμός των νέων κρουσμάτων γνωρίζει ανοδική τάση, αποδίδοντας αυτή την εξέλιξη στην επικέντρωση των δειγματοληψιών στις μολυσμένες ζώνες. Ερωτηθείς εάν έγιναν ενέργειες από την κυβέρνηση, ώστε η ΕΕ να ασκήσει πίεση στα κατεχόμενα για εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο κ. Γρηγορίου απάντησε ότι έγιναν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και από την υπουργό Γεωργίας.

Ανέφερε επίσης ότι έχουν καταβληθεί σε 21 από τους 31 δικαιούχους κτηνοτρόφους προκαταβολές για την απώλεια εισοδήματος, που ανέρχονται σε 21 ευρώ ανά αιγοπρόβατο και αναμένεται ότι αυτό θα ολοκληρωθεί μέχρι τις επόμενες μέρες, περίπου στο τέλος της εβδομάδας. Σε ερώτηση της Επιτροπής αν είναι εφικτό να δοθούν οι αποζημιώσεις εντός 90 ημερών, απάντησε καταφατικά. «Έχει δημιουργηθεί συμβουλευτική επιτροπή για το θέμα και εκ του νόμου θα ενημερωθεί ο κάθε κτηνοτρόφος για το ύψος αποζημίωσης που θα λάβει», είπε. Σύμφωνα με τον κ. Γρηγορίου, πρόθεση του υπουργείου είναι οι κτηνοτρόφοι να πάρουν αποζημίωση στην αγοραία αξία των ζώων.

Παράνομη μεταφορά ζώων

Κατά τη συζήτηση τέθηκε επίσης εκ μέρους του βουλευτή του ΕΛΑΜ, Λίνου Παπαγιάννη, ζήτημα παράνομης μεταφοράς ζώων στο Παλιομέτοχο. Όπως είπε και σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης, έχει δοθεί άδεια να σφαγούν ζώα σε σφαγεία πριν από δύο εβδομάδες και το φορτηγό που μετέφερε τα ζώα κατέληξε από το σφαγείο, στο Παλιομέτοχο. Έθεσε το ερώτημα, για το ποιος έδωσε την άδεια για θανάτωση των ζώων και ποια είναι τα μέτρα που προστατεύουν από την εξάπλωση του ιού. Εξέφρασε επίσης αμφιβολία για την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών εκτιμήσεων για τη διαχείριση, σημειώνοντας ότι στα κατεχόμενα δεν εφαρμόζονται ουσιαστικά μέτρα για τον ιό.

Σε απάντηση, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, ανέφερε ότι δεν δόθηκε καμιά άδεια για να γίνει μετακίνηση προς το σφαγείο και η Υπηρεσία έχει προχωρήσει σε επιβολή διοικητικών προστίμων. Σημείωσε επίσης ότι η υπόθεση έχει αναφερθεί στην Αστυνομία για διερεύνηση. Πρόσθεσε ότι πέρα από το συγκεκριμένο περιστατικό, εντοπίστηκαν και άλλες παράνομες δραστηριότητες εκ μέρους των κτηνοτρόφων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θανάτωσης ζώων.