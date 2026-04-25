Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ηλικιωμένος στο Αυγόρου έπεσε σε λάκκο βάθους 8 μέτρων και τραυμαστίστηκε

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ηλικιωμένος στο Αυγόρου έπεσε σε λάκκο βάθους 8 μέτρων χθες το μεσημέρι και τραυματίστηκε. Ο τραυματίας ο οποίος είχε τις αισθήσεις του αισθήσεις  ανασύρθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και παραδόθηκε σε πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων που τον μετέφερε στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής ανέφερε πως στις 12:26 χθες το μεσημέρι η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε για διάσωση ζωής στον συνοικισμό της κοινότητας Αυγόρου.

Σημείωσε πως ο ηλικιωμένος έπεσε μέσα σε ξηρό λάκκο (σκάμμα), διαστάσεων 2Χ1 μέτρων και βάθους 8 μέτρων έπειτα από υποχώρηση του πρόχειρου καλύμματος του, στην αυλή της οικίας του.

«Έγινε χρήση τριποδιού διάσωσης και ανάσυρση του τραυματισμένου ατόμου», πρόσθεσε.

«Ο ηλικιωμένος ο οποίος είχε τις αισθήσεις του παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, για μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου», σημείωσε ο κ. Κεττής.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού ανταποκρίθηκε διασωστικό όχημα με την ομάδα του, ανέφερε.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα