Απεβίωσε ο 85χρονος που δέχθηκε επίθεση από ληστή – Υπόθεση φόνου διερευνά η Αστυνομία

Υπόθεση φόνου διερευνά η Αστυνομία, μετά τον θάνατο του 85χρονου Χαράλαμπου Κουνναπή, ο οποίος νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Ο 85χρονος είχε δεχτεί επίθεση κατά τη διάρκεια ληστείας που διαπράχθηκε στην οικία του, στην επαρχία Λευκωσίας, στις 20 Δεκεμβρίου, 2025 και νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου απεβίωσε χθες.

Για την υπόθεση, βρίσκεται υπόδικος 19χρονος, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία εκδικάζεται από το Κακουργιοδικείο.

Το ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζει τις εξετάσεις.