Ο Δρουσιώτης επιμένει στα περί προσπάθειας συγκάλυψης – Νέα ανάρτηση για «Σάντη» με αναφορές στον Γρηγορίου και το Ταχυδρομείο

Για «απελπισμένη προσπάθεια» συγκάλυψης της υπόθεσης «Σάντη» κατηγόρησε εκ νέου την Αστυνομία, τη Νομική Υπηρεσία και την κυβέρνηση ο ερευνητής και υποψήφιος του Volt Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος αναφέρεται σε πληροφορίες αναφορικά με την εργοδότηση της «Σάντη» στο Ταχυδρομείο.

Ο κ. Δρουσιώτης ισχυρίζεται ότι, μέσα από διαρροές προς τα Μέσα Ενημέρωσης, καταγράφεται, όπως αναφέρει, προσπάθεια της Αστυνομίας, «υπό τις διαταγές του κ. Αρναούτη και την καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας», να διαψεύσει το περιεχόμενο των μηνυμάτων αντί να το διερευνήσει.

Ως παράδειγμα, επικαλείται δημοσίευμα που αφορά λήψη καταθέσεων από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, σημειώνοντας ότι παρουσιάζεται η «Σάντη» να ισχυριζόταν πως εργαζόταν σε ταχυδρομείο κοντά στη Νομική Υπηρεσία και το Προεδρικό. Ο ίδιος, ωστόσο, υποστηρίζει ότι σύμφωνα με δικές του πηγές, η συγκεκριμένη γυναίκα εργαζόταν στο Ταχυδρομείο Προδρόμου.

Περαιτέρω, αναφέρει ότι την περίοδο εκείνη διευθυντής στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ήταν ο Ανδρέας Γρηγορίου, τον οποίο συνδέει με τη συγκεκριμένη υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι η «Σάντη» φέρεται να εργοδοτήθηκε μέσω σχεδίου της ΑΝΑΔ. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι ο ίδιος διορίστηκε μεταγενέστερα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως Προϊστάμενος Διοίκησης της Προεδρίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Επίσης, ο κ. Δρουσιώτης προχώρησε και σε αναφορές σε μηνύματα που, όπως λέει, ανταλλάχθηκαν μεταξύ προσώπων, σημειώνοντας ότι σε μήνυμα που αποδίδει στον Γιώργο Μυλωνάκη προς τον Μιχάλη Χριστοδούλου, ο Γρηγορίου αναφέρεται ως «δικός μας». Παράλληλα, επικαλείται άλλο μήνυμα που αποδίδει στον Δημήτρη Παπαδάκη, σύμφωνα με το οποίο γινόταν λόγος για υπόσχεση διορισμού του Γρηγορίου στη θέση γενικού διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Όπως υποστηρίζει, μία εβδομάδα μετά το συγκεκριμένο μήνυμα, το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σε σύσταση για διορισμό του Ανδρέα Γρηγορίου ως αναπληρωτή διευθυντή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όταν υπουργός ήταν ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος σήμερα «δίνει οδηγίες στην Αστυνομία ως Γενικός Εισαγγελέας».

Καταληκτικά, ο κ. Δρουσιώτης ειρωνεύεται τη θέση περί «κατασκευασμένων μηνυμάτων», υποστηρίζοντας ότι, αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε η «Σάντη» «προέβλεπε ακόμη και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου».

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται και η συμβολή της Europol και του FBI.