Υπόθεση «Σάντη»: «Δεν υπάρχει ένδειξη, για το πότε θα απαντήσει η Europol», λέει ο Βύρωνος - Στην αναμονή και για την κάθοδο FBI

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση «Σάντη», ωστόσο «υπάρχει ακόμη δρόμος» μέχρι την ολοκλήρωσή τους, δήλωσε το Σάββατο ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, συνεχίζεται η λήψη μεγάλου αριθμού καταθέσεων, ενώ παράλληλα προχωρούν εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένων και διαδικασιών για εξασφάλιση δικαστικών διαταγμάτων.

Κρίσιμα τα πορίσματα Europol και η κάθοδος FBI

Καθοριστικής σημασίας για τις εξελίξεις θεωρούνται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργεί η Europol επί τεκμηρίων της υπόθεσης, τα οποία αναμένονται χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας

Όπως ανέφερε ο κ. Βύρωνος «μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη, για το πότε θα υπάρξει απάντηση».

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία βρίσκεται σε αναμονή και για την κάθοδο ειδικών του FBI, οι οποίοι θα έχουν επικουρικό ρόλο, συνδράμοντας κυρίως στην ανάλυση καταθέσεων και μαρτυρικού υλικού.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, παρά την πρόοδο που καταγράφεται, «δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί χρονικά η ολοκλήρωση των ερευνών».

Είπε, τέλος, ότι «το ανακριτικό έργο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς», με τις επόμενες εξελίξεις να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα επιστημονικά ευρήματα και τη διεθνή συνεργασία.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

