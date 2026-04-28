Χειροπέδες σε 3 άνδρες και μια 18χρονη στην Πάφο - Τους έπιασαν με ναρκωτικά και €3000 μετρητά (φώτος)

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Αυτοί αναμένεται σήμερα το πρωί να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησης τους.

Στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν χτες για έλεγχο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 28χρονος και είχε ως συνεπιβάτες δύο 32χρονους και μία 18χρονη. 

Συμφωνα μεωτην Αστυνομία κατά την έρευνα που ακολούθησε, καθώς και σε σωματικό έλεγχο, εντοπίστηκε ποσότητα κοκαίνης συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 30 γραμμαρίων περίπου, 150 περίπου γραμμάρια κάνναβης, μισό γραμμάριο μεθαμφεταμίνης και το χρηματικό ποσό των €3,060.

Όλοι οι πιο πάνω συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκαν στα γραφεία της ΥΚΑΝ Πάφου για τα περαιτέρω.

Δείτε φωτογραφίες:

