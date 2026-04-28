Αραιώνουν οι ναυτικές δυνάμεις γύρω από την Κύπρο

Αραιώνει σιγά – σιγά ο πολυεθνικός στόλος που στάληκε στα ανοικτά της Κύπρου από τον περασμένο Μάρτιο, σχηματίζοντας μια πολυεπίπεδη ομπρέλα ασφάλειας στην περιοχή. Η συσσώρευση ναυτικών δυνάμεων κρίθηκε αναγκαία μετά το πλήγμα στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι από ιρανικό drone καμικάζι τύπου Shahed-136. Από το πλήγμα στις αρχές Μαρτίου, προκλήθηκε έκρηξη και υλικές ζημιές σε υπόστεγο αεροσκαφών. Υπενθυμίζεται ότι, από τις έρευνες που ακολούθησαν, προέκυψε ότι το drone απογειώθηκε από τον Λίβανο και με την εκτίμηση ότι εκτοξεύτηκε από τη Χεζμπολάχ.

Αυτή η εξέλιξη, η οποία επί της ουσίας έπιασε άπαντες στον ύπνο, σήμανε συναγερμό, με πρώτη την Ελλάδα να στέλνει άμεσα στην Κύπρο δύο ζεύγη F-16 τα οποία προσγειώθηκαν στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο και δύο πολεμικά πλοία, την υπερσύγχρονη φρεγάτα Belhara με την ονομασία «Κίμων» και τη φρεγάτα «Ψαρά». Η Βρετανία έστειλε ελικόπτερα Wildcat (από τη ναυτική αεροπορική μοίρα 815) οπλισμένα με πυραύλους Martlet για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η Γαλλία το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και τα υποστηρικτικά του πλοία.

Παρά το γεγονός ότι το ενδεχόμενο επανάληψης παρόμοιου πλήγματος είτε από τον Λίβανο είτε από το Ιράν είναι πλέον πολύ απομακρυσμένο, λόγω της άτυπης συνόδου των αρχηγών κρατών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα στην Κύπρο, κρίθηκε αναγκαίο όπως διατηρηθούν αρκετά από τα μέσα στην περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, σταδιακά κάποια από τα μέσα θα αναλάβουν άλλες αποστολές και θα αποχωρήσουν από την περιοχή.

Από τα μέσα που έστειλε η Ελλάδα, η φρεγάτα «Έλλη» αντικατέστησε τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά». Η φρεγάτα «Έλλη» φέρει το anti-drone σύστημα ελληνικής παραγωγής Κένταυρος. Πρόκειται για το ίδιο σύστημα που φέρει και η φρεγάτα «Ψαρά». Στην αεροπορική βάση της Πάφου εξακολουθούν να βρίσκονται τα δύο ζεύγη των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 (έκδοση Viper). Το βρετανικό αντιτορπιλικό Type 45 HMS Dragon (D35), που με αρκετή καθυστέρηση έφθασε στην περιοχή, αναχώρησε στις αρχές Απριλίου λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσίασε, ενώ το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και τα πλοία που το συνοδεύουν παραμένουν στα ανοικτά και τελούν σε αναμονή για οδηγίες εάν θα εγκαταλείψουν την περιοχή και προς τα πού θα κατευθυνθούν.

Αρμόδια πηγή μιλώντας στον «Π» εξήγησε ότι, μετά το πλήγμα στο Ακρωτήρι, και εντός των Βάσεων, αναπτύχθηκαν συστήματα με αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού και κατάρριψης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ακόμη και εάν αυτά πετούν σε χαμηλό ύψος. Σε αυτά τα δεδομένα έχει προσαρμοστεί και μέρος των αντιαεροπορικών συστημάτων της Εθνικής Φρουράς.