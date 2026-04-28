Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο highway Λευκωσίας/Λεμεσού μετά από τροχαίο - Το σημείο

Αυξημένη τροχαία κίνηση παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, στην περιοχή Μονής, έπειτα από οδική σύγκρουση στην οποία εμπλέκονται τρία οχήματα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Αστυνομίας, στην πλατφόρμα X, από τη σύγκρουση δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο η κίνηση στο σημείο παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν προσοχή, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να επιδεικνύουν υπομονή μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης.