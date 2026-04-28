Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο highway Λευκωσίας/Λεμεσού μετά από τροχαίο - Το σημείο

Αυξημένη τροχαία κίνηση παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, στην περιοχή Μονής, έπειτα από οδική σύγκρουση στην οποία εμπλέκονται τρία οχήματα.
Σύμφωνα με ανάρτηση της Αστυνομίας, στην πλατφόρμα X, από τη σύγκρουση δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο η κίνηση στο σημείο παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη.
Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν προσοχή, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να επιδεικνύουν υπομονή μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης.
Λόγω οδικής σύγκρουσης στον αυτ/μο Λ/σίας–Λ/σού, παρατηρείται αυξημένη τροχαία κίνηση στην περιοχή Μονής.— Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) April 28, 2026
Εμπλέκονται τρία οχήματα, χωρίς να προκληθούντραυματισμοί.
Οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί και υπομονετικοί και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας.