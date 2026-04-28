Εκλογές: Τι πρέπει να καταθέσουν οι διαφημιστές στον Γενικό Ελεγκτή - Τι προβλέπει ο νόμος

Οι εταιρείες έχουν περιθώριο έναν μήνα μετά τις εκλογές για να καταθέσουν τα στοιχεία.

Οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες υποχρεούνται να αποστέλλουν στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας συγκεντρωτικές καταστάσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του, αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52(6) του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες υποχρεούνται να αποστέλλουν στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας συγκεντρωτικές καταστάσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του.

Όπως αναφέρεται, οι πιο πάνω καταστάσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός προθεσμίας ενός μήνα από την ημερομηνία διεξαγωγής των Εκλογών. Επισημαίνεται ότι φορέας, ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί με την εν λόγω υποχρέωση, διαπράττει παράνομη ενέργεια.

Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι οι φορείς που θα προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες σε υποψηφίους, να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και πλήρη συμμόρφωσή τους με τις πιο πάνω διατάξεις του Νόμου, καταλήγει η ανακοίνωση. 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

