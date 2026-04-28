Χριστοδουλίδης για Σάντη: «Δεν εμπλέκομαι στις ανακριτικές διαδικασίες - Υπάρχουν θεσμοί που λειτουργούν στη βάση διαδικασιών»

«Αντιλαμβάνεστε ότι η εκτελεστική εξουσία δεν εμπλέκεται και ειδικότερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν εμπλέκομαι στις ανακριτικές διαδικασίες».

Προχωρούν οι διαδικασίες σε ό,τι αφορά την υπόθεση Σάντη, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. 

Ερωτηθείς, προσερχόμενος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ, για το θέμα της Σάντη, την Εuropol και το FBI, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι "αντιλαμβάνεστε ότι η εκτελεστική εξουσία δεν εμπλέκεται και ειδικότερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν εμπλέκομαι στις ανακριτικές διαδικασίες". 

"Φυσικά και προχωρούν στην βάση και των δηλώσεων που γίνονται από πλευράς των υπεύθυνων ανακριτικών Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας", συνέχισε. 

Κατέληξε λέγοντας ότι "υπάρχουν θεσμοί που λειτουργούν στη βάση των σχετικών διαδικασιών και όλα προχωρούν ως η αστυνομία έχει αναφέρει".

Πηγή: ΚΥΠΕ

